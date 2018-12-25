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Kocaeli'nin yüksekleri beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kocaeli Üniversitesi'nin bulunduğu Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Dün gece başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü. İzmit Umuttepe'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Kent Ormanı'na gelenler karla kaplı ormanda yürümenin keyfini çıkardı. Kayak merkezi Kartepe'de ise kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metreye ulaştı. Umuttepe'de kar yağışının keyfini yaşadıklarını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik bölümü öğrencisi Firdevs Geçer, "İzmit kent merkezinde hiç kar yok ama Umuttepe bembeyaz. Kampüsümüz çok güzel, ben çok seviyorum burayı. Kar yağdığı zaman arkadaşlarımızla dışarı çıkıp kar topu oynuyoruz, eğlenceli oluyor." dedi. Kar yağınca arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen inşaat mühendisliği öğrencisi Sena Taşçı ise, "Ben birinci sınıf öğrencisiyim, ilk defa burada kar görüyorum. Kent merkezine kar yağmıyor şu an, zaten sıcaklık farkı da çok fazla oluyor. Kar yağınca biz de arkadaşlarımızla beraber eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HAYVANLARI BESLİYORLAR Kocaeli Üniversitesi'nde bir grup öğrenci ise kampüste ve çevrede bulunan köpekleri besleyerek hayatta kalmalarını sağlıyor. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan, soğuktan etkilenen köpekler, üniversite öğrencilerinin yemekhaneden getirdiği artan yemekler ve mamalarla besleniyor. Karda aç kalan hayvanlara çok üzüldüğünü söyleyen üniversite öğrencisi Hidayet Gürbüz, şöyle konuştu: "Biz yaklaşık 300 kişilik bir grubuz. Karda, kışta, yağmurda burada ormandaki ve kampüsteki köpeklere yemek getiriyoruz. Burada 250'yi aşkın köpeğimiz var, onlara yetmemiz zor oluyor o yüzden mamalar stokluyoruz. Yemekhanede artan yemekleri topluyoruz, bakımlarını da ayrıca yapıyoruz. Her gün yemekhaneden topladığımız yemekleri buradaki hayvanlara getiriyoruz. Hafta sonu yemekhane kapalı olduğu için bağışlarla topladığımız mamaları getiriyoruz. Kampüs içerisinde ve dışarısında yaklaşık 12 tane besleme alanımız var. Kışın yemek bulmaları zor oluyor, aç kalarak ölme riskleri var. Onun için biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz."

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