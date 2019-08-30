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Kocaelispor’a hırsızlık şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 14:43 | Son Güncelleme

Kocaelispor’un İzmit Fuarı içindeki binasına giren hırsızlar, kulüp müdür ve muhasebeciye ait bilgisayarı çalarak gözden kayboldu.

Kocaelispor’un İzmit Fuarı içindeki binasına giren hırsızlar, kulüp müdür ve muhasebeciye ait bilgisayarı çalarak gözden kayboldu. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için inceleme başlattı.
Olay, dün gece saatlerinde İzmit’te bulunan Kocaeli Fuarı’ndaki Kocaelispor binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kocaeli Fuarı Müdürlüğü karşısında bulunan Kocaelispor Kulübü binasınına giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler kulüp müdürü ve muhasebecisine ait olan iki dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Sabah kulüp binasına gelen dernek yöneticileri kulübün bilgisayarlarının yerinde olmadığını görmesi üzerine durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri kulüp binasında ve çevresinde araştırma yaptı. Şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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