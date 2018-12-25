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Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 14:06 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.

Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - IĞDIR'ın Aralık ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.
Bugün, Iğdır'ın Aralık ilçesinde Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Emniyet Müdürü Turhan Aksoy ve askeri yetkililer, şehidin evine giderek annesi Ayşe Gitmez'e oğlunun şehadetini bildirdi. 2 yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk annesi Ayşe Gitmez, oğlunun şehit olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Şehidin bir kardeşinin de vatani görevini yaptığı öğrenilirken, eve Türk bayrakları asıldı. Bekar olan Yakup Gitmez'in şehit olduğunu öğrenen yakınları ve komşuları evine gelerek, ailenin acısını paylaştı.

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