HABER

Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 08:25 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 harekatında görev yaparken rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 harekatında görev yaparken rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Pençe-3 Harekatı'na katılan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Teğmen Ablak, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak'a getirildi. Kamuran Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Kamuran Ablak'ın, Kocaeli'nin Gölçük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan Orhan Ablak, gözyaşlarına hakim olamadı. Evli olan Kamuran Ablak'ın şehit olduğunu öğrenen mahalle sakinleri de taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERFitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!Fitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!
29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! O yol trafiğe kapatıldıİstanbullular dikkat! O yol trafiğe kapatıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Acı haber gece yarısı geldi!

Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li Cizre Belediye Başkanı görevden alındı, kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Vatan Caddesi, 29 Ekim kutlamaları sebebiyle trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! O yol trafiğe kapatıldı

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

İstanbul'da dev operasyon! 35 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi!

Dev operasyon! 35 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi!

Çin'de otopark inşaatında facia! 8 ölü

Çin'de otopark inşaatında facia! 8 ölü

Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.