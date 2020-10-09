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Adana
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Koca:"(İlk Kovid-19 şubatta görüldü iddiası) Evet bir yayın yapılmış.Bu yayında şubat sehven geçmiş. Bunun doğru olmadığı bilgisini de editör aktardı"
Koca:"(İlk Kovid-19 şubatta görüldü iddiası) Evet bir yayın yapılmış.Bu yayında şubat sehven geçmiş. Bunun doğru olmadığı bilgisini de editör aktardı"
ADANA
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09.10.2020 19:24 |
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Koca:"(İlk Kovid-19 şubatta görüldü iddiası) Evet bir yayın yapılmış.Bu yayında şubat sehven geçmiş. Bunun doğru olmadığı bilgisini de editör aktardı"