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Kocaköy’de elektrik kaçağını önleyen sistemin kurulumu sırasında gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 10:47 | Son Güncelleme

DİCLE Elektrik A.Ş.

Kocaköy’de elektrik kaçağını önleyen sistemin kurulumu sırasında gerginlik

DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Elektrik A.Ş. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde kaçak elektrik kullanımını önleyen sistemi kurma çalışmalarına müdahale etmek isteyen bir gruba polis engel oldu. DEDAŞ ekiplerinin çalışmaları, polis kontrolünde devam ediyor.
DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü, bin 407 abonesi bulunan Kocaköy ilçesindeki tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için 4.5 milyon TL'lik yatırım projesini hayata geçirdi. Yaz mevsimi başında başlatılan çalışmalar sırasında ilçede 5 adet yeni beton köşk binası kuruldu. 39 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) ve 190 adet de Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu’nun (DÜSOP) montajının yapılması planlandı. DEDAŞ tarafından ilçede 4 bin metreküp kanal kazılarak, 25 bin metre yeraltı kablosu döşendi. 600 adet beton direk diken DEDAŞ, 20 bin metre alçak gerilim havai izole iletken hattının montajını yaptı. 140 adet aydınlatma direği montajı ile ilçeye modern bir aydınlatma sağlayan DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri, 16 trafo bölgesinde gerçekleştirdikleri bu çalışma sırasında 15 ton iletken ile 379 adet demir direğin demontajını gerçekleştirdi.
Daha önce yapıların içerisinde bulunan ve müdahalelere açık olan elektrik sayaçlarının dışarıdaki panolara taşınmasına başlanınca, dün bazı gruplar çalışmaları engellemeye çalıştı. Önce DEDAŞ Kocaköy İlçe Şeflik Binası'nı işgal eden eylemci gruplar, daha sonra ekipleri tehdit ederek, engellemeye başladı. Yer yer yaşanan gerginlikler, polisin aldığı güvenlik tedbirleri sayesinde, şiddete dönüşmeden engellendi. Polis, bu grupları zorluk çıkarmamaları ve dağılmaları konusunda birçok kez uyardı. DEDAŞ yetkililerinin talebi üzerine ilçede polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, çalışmalar alınan tedbirlerin yardımı ile devam ediyor.

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Kocaköy’de elektrik kaçağını önleyen sistemin kurulumu sırasında gerginlikKocaköy’de elektrik kaçağını önleyen sistemin kurulumu sırasında gerginlik

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