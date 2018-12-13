Kocaköy’de elektrik kaçağını önleyen sistemin kurulumu sırasında gerginlik (YENİDEN)

DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Elektrik A.Ş. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde kaçak elektrik kullanımını önleyen sistemi kurma çalışmalarına müdahale etmek isteyen bir gruba polis engel oldu. DEDAŞ ekiplerinin çalışmaları, polis kontrolünde devam ediyor.

DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü, bin 407 abonesi bulunan Kocaköy ilçesindeki tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için 4.5 milyon TL'lik yatırım projesini hayata geçirdi. Yaz mevsimi başında başlatılan çalışmalar sırasında ilçede 5 adet yeni beton köşk binası kuruldu. 39 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) ve 190 adet de Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu’nun (DÜSOP) montajının yapılması planlandı. DEDAŞ tarafından ilçede 4 bin metreküp kanal kazılarak, 25 bin metre yeraltı kablosu döşendi. 600 adet beton direk diken DEDAŞ, 20 bin metre alçak gerilim havai izole iletken hattının montajını yaptı. 140 adet aydınlatma direği montajı ile ilçeye modern bir aydınlatma sağlayan DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri, 16 trafo bölgesinde gerçekleştirdikleri bu çalışma sırasında 15 ton iletken ile 379 adet demir direğin demontajını gerçekleştirdi.