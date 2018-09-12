'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Evli ve iki çocuklu olduğunu belirten Bayram A, kendisi gibi evli olan Şenay U. ile aralarında duygusal ilişkinin olduğunu, Şenay’ın o gün “Eşim sabah erkenden işe gidecek, bana gel” diyerek kendisini eve çağırdığını anlattı. Bayram A. kendisini darp eden koca Soner U. ve yanındakilerden şikâyetçi olmadığını söyleyerek ‘Pişmanım’ dedi. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan olayı Bayram A. ifadesinde şöyle anlattı:

“Şenay ile 5-6 aydır arkadaşız. Aramızda duygusal bir ilişki oluştu. Genellikle telefondan görüşürüz. Zamanla birbirimizi sevmeye başladık. O gün köyden Ereğli’ye gidecektim. Akşam Şenay ile telefonda konuştuk. ‘Sabah Ereğli’ye geldiğinde evime gel, eşim erkenden işe gidecek’ dedi. Sabah 07.30 sıralarında beni aradı. Ben de 08.00 sıralarında evine gittim. Şenay kapıyı açtı, ben de eve girdim.”

“BANYOYA SAKLANDIM”



“Oturdum. Daha sonra evin kapısı çaldı. Panikledim. Banyoya saklandım. Gelen Şenay’ın eşi Soner’di. Konuşmaya başladılar. Ne konuştuklarını duymadım. O sırada banyodan çıkarak evden çıkmaya çalıştım. Bina kapısından çıkarken kapı önünde bekleyen iki şahıs bana saldırmaya başladılar.”

“ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM, PİŞMANIM”



“Kendimi korumaya çalıştım. Soner de evden çıkarak bana vurmaya başladı. 3 kişi beni darp etti. Daha sonra polisler geldi beni kurtardı. Beni darp eden şahıslardan şikâyetçi değilim. Pişmanım.”



