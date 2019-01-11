HABER

'Kocam evde yok' diye eve çağırıp, gasbetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da emlak sektöründe çalışan R.D.B.

'Kocam evde yok' diye eve çağırıp, gasbetti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da emlak sektöründe çalışan R.D.B. adlı kadın, inşaat sektöründe danışmanlık yapan A.Y.'yi (49) "Kocam iş gezesinde" diyerek, eve çağırdı. Davet üzerine eve giden A.Y., kadın ve kadının erkek arkadaşı Bayram Ali Demir tarafından dövülüp, cüzdanı gasbedildi.
Olay, Pazartesi günü Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne şikayetçi olan A.Y., bir inşaat şirketinde danışmanlık yaptığını, 2 ay önce daire satışı sırasında tanışıp, arkadaş olduğu R.D.B. adlı kadının kendisine 'Kocam evde yok, 4 günlük işe çıktı' diye mesaj atıp, eve çağırdığını anlattı. Davet üzerine eve gittiğini, R.D.B.'nin kendisini kapıda öperek karşıladığını belirten A.Y., bu sırada elinde sopayla içeri giren ve daha sonradan kadının erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Bayram Ali Demir'in başına sopayla vurduğunu öne sürdü. A.Y., Demir'in kendisini tehdit ederek, içinde 500 TL ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı ile başkasına ait 3 adet senet ve babasına ait veraset ilamını aldığını söyledi. Görüntü ve ses kaydını da alan ikilinin, kendisine 3 adet boş senet imzalattırdığını bildiren A.Y., çiftin son olarak da 5 bin TL istediklerini belirtti.
A.Y.'nin şikayeti üzerine polis, 5 bin TL'yi almaya gelen ikiliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ikili, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.D.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Bayram Ali Demir tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

'Kocam evde yok' diye eve çağırıp, gasbetti

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine 5 tutuklamaManavgat'ta uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
Kahvede duvara gizlenen kumar düzeneği bulunduKahvede duvara gizlenen kumar düzeneği bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.