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Kocamaz DP’den adaylık başvurusunu yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

Evrakları yetişmediği için İYİ Parti’den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den (DP) adaylık başvurusunu yaptı.İYİ Parti, başvurusu geç kaldığı için Mersin Büyükşehir adaylığı reddedilen Burhanettin Kocamaz, Ankara’ya giderek çeşitli görüşmelerde bulundu.Bugün Ankara’dan dönen Kocamaz, DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade ile birlikte Mersin Adliyesi’ne gelerek İl Seçim Kurulu’na DP’den adaylık başvurusunu yaptı.DP’nin Mersin Büyükşehir için aday gösterdiği emlak müşaviri Pınar İvenç ise Mezitli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

Evrakları yetişmediği için İYİ Parti’den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den (DP) adaylık başvurusunu yaptı.
İYİ Parti, başvurusu geç kaldığı için Mersin Büyükşehir adaylığı reddedilen Burhanettin Kocamaz, Ankara’ya giderek çeşitli görüşmelerde bulundu.
Bugün Ankara’dan dönen Kocamaz, DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade ile birlikte Mersin Adliyesi’ne gelerek İl Seçim Kurulu’na DP’den adaylık başvurusunu yaptı.
DP’nin Mersin Büyükşehir için aday gösterdiği emlak müşaviri Pınar İvenç ise Mezitli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

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