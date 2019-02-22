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Kocamaz, İl Seçim Kurulu ilan tutanağında DP'den aday

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

MERSİN İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında, mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti (DP) adayı olarak yer aldı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında, mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti (DP) adayı olarak yer aldı.

Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, partilerin adayları listesini yayımladı. Listede, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8 partinin adayı açıklanırken, Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin adayı olarak yer aldı. Seçime İYİ Parti'nin adayı olarak girmesi beklenen Kocamaz, evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti'den aday olamamış, bu yüzden farklı formül arayışları gündeme gelmişti.

İl Seçim Kurulu, 3 Mart'ta da kesin listeyi açıklayacak.

İlan tutanağında büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:

Saadet Partisi: Erdal Alkan

Bağımsız Türkiye Partisi: Işıl Özdemir

Türkiye Komünist Partisi: Nişan Mesut Oyardı

Vatan Partisi: Lerzan Özgenç

Cumhuriyet Halk Partisi: Vahap Seçer

Demokrat Parti: Burhanettin Kocamaz

Milliyetçi Hareket Partisi: Hamit Tuna

Demokratik Sol Partisi: Emrah Küçükkapdan

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