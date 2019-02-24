Kocamaz: İtirazı yapanlar, Cumhur İttifakı'nın MHP kanadındaki kişiler

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 5 kişinin kendisinin Demokrat Parti'den adaylığı ile ilgili İl Seçim Kurulu'na itiraz etmesinin ardından, "Cumhur İttifakı'nın MHP kanadındaki kişiler şu anda itiraz yapanlar. Sosyal medyada da görürsünüz, Cumhur İttifakı'nın adayı ile boy boy resimleri de var" dedi.

31 Mart'taki seçimlere Demokrat Parti'den (DP) gireceğini bildirdikten sonra, İl Seçim Kurulu'nca cuma günü açıklanan geçici aday listesi ilan tutanağında DP adayı olarak yer alan Burhanettin Kocamaz, 5 kişinin kurula yaptığı itirazları değerlendirdi.

Çok sıkıntılı bir süreç yaşandığını dile getiren Kocamaz, mahkemelere güvendiğini ifade ederek, "İYi Parti'den adaylığımız ile ilgili konunun arkasında kim yada kimler var bunlar elbette ortaya çıkacak. Mahkemeye intikal etmiş durumda. Daha sonra DP'den aday olmak durumunda olduk ve bu saatten sonra zaten biz ne sadece İYİ Parti'nin ne sadece Demokrat Parti'nin, bütün siyasi parti tabanlarının ortak adayıyız. Mersin'in ortak adayıyız. Ancak, bunu bile içlerine sindiremediler ve maalesef orada benim yaptığım açıklamaya rağmen, 'Bu adaylığa da itiraz olabilir, bu adaylığa itiraz eden her kim ise bilinsin ki bu kumpasın arkasında onlar da var' ifademi kullanmıştım. Dolayısı ile dün aynı ekipten 5 kişi itirazda bulunmuş ancak biz devletin mahkemelerine güveniyoruz. Mahkemenin ve YSK'nın vereceği kararı sabırla bekleyeceğim. Böyle bir olayın Mersin halkının iradesine ipotek koymak olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." diye konuştu.