Kocamaz Malezya'dan seslendi: Hamit Başkan'a başarılar diliyorum

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gelecek dönem aday olup olmayacağı ile ilgili Malezya'dan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kocamaz, paylaşımda, "Hiç kimseye kırgın değilim. Hamit Başkan'a başarılar diliyorum. Gönlüm kazanmasından yana. Allah yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi.

EVİM KURŞUNLANDI

Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı nedeniyle Malezya'da bulunan Başkan Burhanettin Kocamaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Mersin'in diğer illere göre kendine özgü hassasiyetleri bulunan bir yer olduğunu belirten Kocamaz, "Bu kadar karmaşık ve hassasiyet taşıyan bir yerde alnımın akıyla 25 yıldır, sağa sola sallanmadan ve her daim dik durarak belediye başkanlığı yaptım. Beyt-ül malı koruma mücadelemde zaman zaman çok büyük baskı ve sıkıntılara maruz kaldım. Tarsus'un altyapı-kanalizasyon ihalesine katılan müteahhitlerin anlaştığını tespit ettiğim için ihaleyi iptal etmemden dolayı evim kurşunlandı. Yeniden yaptığımız ihaleyle önceki ihale arasında o günün parasıyla 112 milyon mark karşılığı olan 100 trilyon lira belediyenin kasasında kaldı" dedi.

ELBET HESAPLAŞACAĞIZ

Tarsus ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde birçok kumpasa maruz kaldığını dile getiren Kocamaz, "20 yıllık Tarsus, son beş yıllık Büyükşehir Belediye başkanlığım döneminde üzerimize oyun oynandı. Müfettişler gönderildi. Mersin'de birilerinin işine gelmiyor, onların kurduğu bozuk düzeni düzeltmeye çalışıyor, riskler alıyor, verdiğimiz sözleri yerine getiriyorduk. Onlar için biz tehlike arzediyorduk. Hepsinden daha önemlisi bir Yörük ve Türkmen çocuğuyduk. İşte bütün bu nedenlerle o adamlara göre, behemehal bu görevden uzaklaştırılmamız gerekiyordu. Yalan, fitne, fesat, dedikodu ve iftira gibi toplumu kemiren hastalıklar sıradan hale geldi. Bu hastalıklar belli mihraklar tarafından körüklendi. Genel merkeze, genel başkana kadar götürüldü. Belki bugün değil ama İndallah'ta bu fitne bezirganları ile elbette hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

GÖNLÜM KAZANMASINDAN YANA

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan MHP'li merkez Toroslar İlçe Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya başarı dileyen Kocamaz, şunları söyledi:

"Hiç kimseye kırgın değilim. Genel başkanın kararına da saygılıyım. Beni bu günlere önce kaderim, sonra partim ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarım getirdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çalıştık çabaladık, yılmadık yıkılmadık, çok büyük fedakarlıklar yaptık ve başardık. 1994'te diktiğimiz bayrağı hiç bir seçimde yere indirmedik. Şimdiden Hamit Başkan'a başarılar diliyorum. Gönlüm kazanmasından yana. Kendisinin 2014'teki aday olma hayali gerçeğe dönüşmüş durumda. Allah yardımcısı olsun."

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