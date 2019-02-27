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Kocamaz YSK'ya İtiraz Başvurusunu Yaptı

27.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Belgelerini yetiştiremediği gerekçesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi adaylığı reddedilen Burhanettin Kocamaz, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz başvurusunu yaptı.

Kocamaz YSK'ya İtiraz Başvurusunu Yaptı

Belgelerini yetiştiremediği gerekçesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi adaylığı reddedilen Burhanettin Kocamaz, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz başvurusunu yaptı. YSK’nın başvuruyu 1 Mart’a kadar karara bağlaması gerekiyor.

Kocamaz itiraz başvurusunu Facebook hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizler üzerimize düşeni yaptık. Hukukun üstünlüğüne inanarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurduk. Devletimizin bir hukuk devleti olduğuna ve hukukun üstünlüğüne inanan bireyler olarak, seçime gölge düşürülmemesi, şaibe karıştırılmaması adına hukuk kurallarının sonuna kadar işletileceğine yürekten inanıyoruz. Zira şahsımın hiçbir kusuru olmadan birilerinin hazırladığı kumpas ve entrikalarla adaylığımın önüne set çekilerek engellenmesiyle seçime gölge düşeceğini, şaibelere yol açacağını, demokrasimize darbe vurulmuş olacağını, seçime katılmamızın engellenmesinin kamu vicdanında derin yaralar açacağını biliyoruz."

Ne olmuştu?

2014’te MHP’den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kocamaz, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etmiş ve İYİ Parti’ye geçmişti. MHP, Kocamaz yerine Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’yı aday göstermişti.

İYİ Parti Mersin’de CHP ile ortak aday çıkarmadı. CHP, Vahap Seçer’i aday gösterirken İYİ Parti de Kocamaz’ı aday gösterdi.

Başvuruların son günü olan 19 Şubat’ta Kocamaz’ın belgelerinin mesai saati sonuna kadar İl Seçim Kurulu’na teslim edilmediği ortaya çıktı. İYİ Parti İl Yönetimi, belgelerin bir yanlış anlaşılma sonucu, 17:26’da, yani mesai saati sonundan 26 dakika geç teslim edildiğini duyurdu. Kocamaz ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'se bunun bir yanlış anlaşılma ya da ihmal değil “ihanet" olduğunu savundu. İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca görevden alındı.

Kocamaz, olayın arkasındaki ismin Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna olduğunu iddia ediyor. Kocamaz ayrıca İYİ Parti Mersin İl Teşkilatı’ndaki bazı isimlerin bunun karşılığında maddi çıkar elde ettiğini savunuyor.

Son söz YSK’nın

İYİ Parti yönetimi bu gelişmelerin ardından bir son dakika formülü olarak Demokrat Parti’nin kapısını çaldı. Demokrat Parti Mersin için kendi adayını çekti ve yerine Kocamaz’ı aday gösterdi. Liste, Mersin İl Seçim Kurulu’na gönderildi.

5 kişi İYİ Parti’nin bu hamlesiyle ilgili seçim kuruluna itiraz etti. Kurul itirazı değerlendirdi ve Kocamaz’ın hiçbir partiden ve bağımsız olarak aday olamayacağına karar verdi.

İl Seçim Kurulu’nun bu yöndeki kararına YSK nezdinde itiraz edilebiliyor. İşte Kocamaz da bu itiraz başvurusunu resmi olarak yapmış oldu. Şimdi YSK’nın kararı bekleniyor. Kararın 1 Mart’a kadar açıklanması gerekiyor. YSK tüm itirazları değerlendirdikten sonra 3 Mart’ta adaylarla ilgili kesin listeyi açıklayacak.

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