Kocamaz'dan adaylığına itirazla ilgili açıklama

MERSİN (AA) - İYİ Partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayınca Demokrat Partiden aday gösterilen Burhanettin Kocamaz, adaylığına itirazlarla ilgili, "Demokrasiye aykırı bir şekilde, bir insanın seçme ve seçilme hakkının elinden alınmaya çalışılması, demokrasi dışı bir olay. Ben mahkemenin, Yüksek Seçim Kurulunun vereceği kararı sabırla bekleyeceğim." dedi.

Kocamaz, Cumhuriyet Alanı'ndaki Mersin Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Mahkemelere güvendiklerini ve İYİ Partiden adaylık başvurusunun geç yapılmasıyla ilgili konunun arkasında kim ya da kimlerin olduğunun mutlaka ortaya çıkacağını belirten Kocamaz, şöyle konuştu:

"Mahkemeye intikal etmiş durumda. Daha sonra Demokrat Partiden aday olmak durumunda olduk. Bu saatten sonra zaten biz ne sadece İYİ Partinin ne sadece Demokrat Partinin adayı değil, bütün siyasi tabanların, Mersin'in ortak adayıyız ancak bunu bile içlerine sindiremediler. Ben 'Bu adaylığa da itiraz olabilir, bu adaylığa itiraz eden her kimse bilinsin ki bu kumpasın arkasında onlar da var' ifademi kullanmıştım. Dün aynı ekipten 5 kişi itirazda bulunmuşlar ancak biz devletin mahkemelerine, seçim kuruluna, devletimize güveniyoruz. Demokrasiye aykırı bir şekilde, bir insanın seçme ve seçilme hakkının elinden alınmaya çalışılması, demokrasi dışı bir olay. Ben mahkemenin, Yüksek Seçim Kurulunun vereceği kararı sabırla bekleyeceğim. Böyle bir olayın Mersin halkının iradesine ipotek koymak olduğunu özellikle belirtmek istiyorum."