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Kocamaz’ın adaylığına Yüksek Seçim Kurulu karar verecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 20:57 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı, aday listesinin İl Başkanlığı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaklaşık yarım saat geç teslim edilmesi nedeniyle riske girdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı, aday listesinin İl Başkanlığı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaklaşık yarım saat geç teslim edilmesi nedeniyle riske girdi. Kocamaz’ın adaylığına YSK’nın karar vereceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı görevlileri adayların listesini saat 17.00’den sonra YSK’ya teslim etti. Listelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık yarım saat sonra gerçekleşirken, YSK görevlilerinin listeyi tutanak tutarak teslim aldığı öğrenildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Kocamaz’ın adaylığına YSK’nın karar vereceği öğrenildi.
Öte yandan yaşanan gelişmeler üzerine İYİ Parti Mersin il yönetiminin görevden alındığı ileri sürülürken, Kocamaz ve İYİ Parti Mersin İl Başkanlığınca konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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