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'Kocamda gözü var' cinayeti kan dondurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 08:48 | Son Güncelleme

Trabzon'da otomobilin içinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Bekar Taşkın (46) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda hayatını keybeden Bekar Taşkın'ın eşi Emine Taşkın (41), 4 Ağustos'ta eşinde gözü olduğunu öne sürdüğü akrabası Gülsün Taşkın'ı (41) bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Polis, Bekar Taşkın'ın, eşinin öldürdüğü Gülsün Taşkın'ın yakınları tarafından öldürülmüş olabileceğinden de şüphelenerek soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

'Kocamda gözü var' cinayeti kan dondurdu!

Olay, saat 17.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi Çarşıiçi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde 25 EC 543 plakalı otomobilinde oturan Bekar Taşkın aracının yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancasını ateşlemesi sonucu yaralandı. Başına isabet eden kurşunla aracının içerisinde kanlar içinde kalan Bekar Taşkın, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekar Taşkın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası bölgeden kaçan şüphelinin yakalanması için de polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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EŞİ, 'KOCAMDA GÖZÜ VAR' DİYE AKRABASINI ÖLDÜRDÜ

Trabzon'da, 4 Ağustos'ta, Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi’ndeki bir apartmanın önünde Emine Taşkın, iddiaya göre 'kocamda gözü var' dediği güzellik salonu işleten akrabası Gülsün Taşkın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Taşkın, Gülsün Taşkın'ı sırtından bıçakladı. Gülsün Taşkın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan Emine Taşkın, ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını belirterek, "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi, konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım” dedi. Emine Taşkın tutuklandı.

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Trabzon'da akşam saatlerinde öldürülen Bekar Taşkın'ın Emine Taşkın'ın eşi olduğu ortaya çıktı. Bekar Taşkın'ın eşinin öldürdüğü aynı zamanda akrabaları olan Gülsün Taşkın'ın yakınları tarafından öldürüldüğünden şüpheleniliyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA

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Trabzon aldatma cinayet

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