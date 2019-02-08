'Kocamın ölümüne değil, cezaevindeki kızıma üzülüyorum'

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde babası Kemal Künili'yi (48), annesi Gülçin Künili'yi (42) dövdüğü gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Dilara Künili (21), akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 hafta doktor gözetimine alınacak. Davanın tutuksuz sanığı anne Gülçin Künilli, mahkeme başkanının, "Eşinin ölümüne üzülüyor musun?" soruna, "Eşimin ölümüne üzülmüyorum. Cezaevinde bulunan kızım Dilara rahatsız, ona üzülüyorum" yanıtını verdi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde 10 Kasım 2017 günü, Kemal Künili ile eşi Gülçin Kunili arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kemal Künili, eşini dövmeye başladı. Bu sırada evde bulunan çiftin kızları Dilara, babasını evde bulunan tabancayla vurarak, öldürdü. Gözaltına alınan Dilara Künili, ilk ifadesinde, "Anemi dövüyordu. 'Hepinizi öldüreceğim' diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim" dedi.

ANNE İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Mustafakemalpaşa Adliyesi’ne çıkarılan Dilara ve annesi, tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konuldu. Soruşturma sonunda anne kız hakkında 'kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anne Gülçin Künili, ilk duruşmada verdiği savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'BENİ ORMANA GÖTÜRÜP DARP ETTİ'

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Dilara Künili, SEBGİS bağlantısı yapılması gerektiğini cezaevi yönetimine bildirilmediği için katılamadı.

Anne Gülçin Kunili ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz isteyen anne Gülçin Künili, cezaevinde bulunan kızı Dilara’nın rahatsız olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının, "Eşinin öldürülmesine üzülmüyor musun?" sorusuna da "Eşim bana ve çocuklarıma çok çektirdi. Beni ormana götürüp darbetti. Eşimin ölümüne üzülmüyorum. Cezaevinde bulunan kızım Dilara rahatsız, ona üzülüyorum" yanıtını verdi.

DİLARA'NIN AKIL SAĞLIĞI KONTROL EDİLECEK

Duruşma sonunda mahkeme, Dilara Künili’nin, olay sırasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ile eylemin hukuki sonucunu anlayıp anlayamadığının tespiti için 3 hafta Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına karar verdi. Genç kızın yine akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul İhtisas Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini de karara bağlayan mahkeme, ailenin 15 yaşından küçük çocuklarına kayyum atanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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