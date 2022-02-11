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'Kocan adliyede' deyip dolandırmaya kalktılar: Bileziğini bozdur, bankadan para çek

11.02.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta 62 yaşındaki kadın, telefon dolandırıcılarına parasını kaptırmaktan bir akrabası sayesinde kurtuldu. Gülseren Kurt adındaki kadın, "Bana 'kocan adliyede. Bankada hesabın varsa para çek. 20 bin lira para göndermen gerekiyor, bileziğini de bozduracaksın'' dediler şeklinde konuştu.

'Kocan adliyede' deyip dolandırmaya kalktılar: Bileziğini bozdur, bankadan para çek

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturan ev hanımı Gülseren Kurt’u arayan telefon dolandırıcıları, korku ve panik yaptırarak 35 bin lirasını almak istedi. Durumu akrabasına aktaran kadın, dolandırılmak istendiğini anlayınca karakola gitti.

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'KOCAN ADLİYEDE'

Korktuğunu belirten Gülseren Kurt, "Bana 'kocan adliyede' dedi. Ben de 'eşimin yanına gideceğim yakınım' dedim. 'Ben polisim, sen evine git ne kadar ziynet eşyan varsa al ve bankada hesabın varsa oradan da çekeceksin' dedi. Bana 20 bin lira para göndermen gerekiyor, bileziğini de bozduracaksın' dedi. Kimse onlara inanmasın, kimse para yatırmasın" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Malatya
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