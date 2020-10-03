Koca’nın açıklaması sonrası DSÖ’den Türkiye’ye çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığına yakalanan kişilerin toplam sayısının kayıt altına alınması usülleri konusunda Türkiye'ye çağrıda bulundu. DSÖ Türkiye ofisi tarafından Twitter’da paylaşılan ve "Avrupa bölgesindeki Covid-19 veri raporlamasının uyumlaştırılması" başlıklı açıklamada, "DSÖ, verilerin toplanmasının ve alınacak önlemlerin uyumlaştırılması için Covid-19 verilerinin raporlanmasının DSÖ'nün konuyla ilgili kılavuzlarına uygun olarak yapılması yönünde çağrıda bulunuyor" denildi. Açıklamada, Covid-19 hastalığına dair verilerin toplanması ve raporlanmasının geliştirilmesi konusunda aralarında Türkiye’nin de bulunduğun üye ülkelerle görüşmelerin yapıldığı aktarıldı. Ayrıca Türkiye'nin günlük test kapasitesini Ağustos ayından bu yana artırmasının "övgüye değer" olduğu kaydedilerek, Türkiye’de salgını önleme ve kontrol etme stratejisi kapsamında semptom göstermeyen kişilere de test uygulamaya başlandığı ve bu geçtiğimiz nisan ayından bu yana test sayısının üçe katlandığı aktarıldı.

Açıklamada, halk sağlığı açısından test yapmanın virüsün hangi boyutta olduğunu anlamak, onu durdurmak için harekete geçmek, testi pozitif çıkan kişilerin temas içinde olduğu insanları tespit etmek ve pozitif vakaların karantinaya alınmasını sağlamak için önemli olduğu vurgulanarak, "Türkiye, semptom göstersin veya göstermesin, bütün pozitif Covid-19 vakalarına karantina uyguluyor" denildi. DSÖ’nün bu açıklamasını Twitter’da paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında DSÖ'nün Türkiye’ye yaptığı Covid-19 vaka verisi raporlama çağrısına yer vermeyerek sadece raporda Türkiye'den övgüyle bahsedilen kısmı paylaştı. DSÖ'nün açıklaması, Sağlık Bakanı Koca’nın Çarşamba günü, 29 Temmuz'dan bu yana günlük açıklanan koronavirüs tablosundaki verilerde testlerde pozitif çıkan bütün hastaların sayısının yerine sadece semptom gösteren hastaların sayısının paylaşıldığını söylemesinin ardından geldi. "Her vaka hasta değildir" diyen Koca, "Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz" diye konuşmuştu.