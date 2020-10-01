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Koca'nın açıklaması sonrası Türkiye karantina listesinde

01.10.2020 23:16 | Son Güncelleme

Türkiye’nin sadece semptom gösteren hasta sayısını paylaştığını açıklamasının ardından İngiltere, Türkiye’den seyahat edeceklere Cumartesi gününden itibaren karantina zorunluluğu getirdi.

Koca'nın açıklaması sonrası Türkiye karantina listesinde

Cumartesi gününden itibaren Türkiye, Polonya ve Karayipler’deki Bonaire, St. Eustatius ve Saba adalarından İngiltere, Kuzey İrlanda ve İskoçya’ya seyahat edecek kişilere 14 gün karantina zorunluluğu getirildi. Uygulama TSİ sabah 06.00'da yürürlüğe girecek.

Britanya Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Perşembe günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye ile ilgili alınan karara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamayı gerekçe gösterdi. Shapps, Türkiye'nin vaka tanımını uluslararası örgütlerin tanımlamasından farklı yaptığını ve bu nedenle Türkiye’yi İngiltere’nin seyahat koridoru listesinden çıkartmaya karar verdiklerini belirtti.

Ulaştırma Bakanı Shaps yaptığı paylaşımda “Türkiye’yi de listeden çıkartıyoruz – Türk Sağlık Bakanlığı yeni Covid-19 vaka sayısının tanımını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası örgütlerin kullandığı tanımdan daha farklı yapıyor. O sebepten bu ülke için risk değerlendirmemizi güncelledik” dedi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çarşamba günü yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında günlük açıklanan tablodaki hasta sayısının toplam günlük pozitif vaka sayısı olmadığını, sadece semptom gösteren hastaları yansıttığını söylemişti.

“Her vaka hasta değildir” diyen Koca, “Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz” diye konuşmuştu.

İngiliz Bakan Türkiye’nin yanı sıra Polonya ve Karayip Denizi’nde bulunan Bonaire, St. Eustatius ve Saba adalarından seyahat edeceklerin de 3 Ekim Cumartesi gününden itibaren kendilerini tecrit etmeleri gerektiğini ifade etti. Bakan, Polonya’da korona pozitif test sonucu sayısının neredeyse ikiye katlanarak yüzde 3,9’dan yüzde 5,8’e çıktığına işaret etti.

DW,rtr,AFP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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