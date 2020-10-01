Koca'nın açıklaması sonrası Türkiye karantina listesinde

Cumartesi gününden itibaren Türkiye, Polonya ve Karayipler’deki Bonaire, St. Eustatius ve Saba adalarından İngiltere, Kuzey İrlanda ve İskoçya’ya seyahat edecek kişilere 14 gün karantina zorunluluğu getirildi. Uygulama TSİ sabah 06.00'da yürürlüğe girecek.

Britanya Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Perşembe günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye ile ilgili alınan karara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamayı gerekçe gösterdi. Shapps, Türkiye'nin vaka tanımını uluslararası örgütlerin tanımlamasından farklı yaptığını ve bu nedenle Türkiye’yi İngiltere’nin seyahat koridoru listesinden çıkartmaya karar verdiklerini belirtti.

Ulaştırma Bakanı Shaps yaptığı paylaşımda “Türkiye’yi de listeden çıkartıyoruz – Türk Sağlık Bakanlığı yeni Covid-19 vaka sayısının tanımını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası örgütlerin kullandığı tanımdan daha farklı yapıyor. O sebepten bu ülke için risk değerlendirmemizi güncelledik” dedi.