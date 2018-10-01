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Kocaoğlu, aday olmayacağını açıkladı (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. DHA-Politika - Türkiye-İzmir - Umut KARAKOYUN VIDEO YOK

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