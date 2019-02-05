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Kocaoğlu: "Başka partiden aday olanlara prim vermeyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adil Kırgöz’ü aday gösterdiği Dikili’yi ziyaret ederek ilçe örgütü ve partililerle bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adil Kırgöz’ü aday gösterdiği Dikili’yi ziyaret ederek ilçe örgütü ve partililerle bir araya geldi. Başkan Kocaoğlu, "Başka partiden aday olmak isteyen arkadaşlara prim vermeyeceğiz. Siyaset bir meslek değil. Yapar bırakırsın, partine çalışırsın" dedi.
CHP’nin İzmir’deki ilçe belediye başkan adaylarını belirlenmesinden sonra; Kınık, Aliağa, Kemalpaşa ve Ödemiş’i ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir süre ara verdiği turlarına Bergama ve Dikili ile yeniden başladı. Dikili’de belediye başkan adayı Adil Kırgöz ve ilçe başkanı Hasan Altıparmak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Kocaoğlu, "Birlik beraberlik içinde çalışarak seçimi en iyi sonuçla tamamlayacağız. Başka partiden aday olmak isteyen arkadaşlara prim vermeyeceğiz. Böyle şey olmaz. Ne işin var başka partide? Siyaset bir meslek değil. Yapar bırakırsın, partine çalışırsın. Seni aday gösterirken iyi, göstermeyince kötü mü? Dargınlığa, kırgınlığa mahal yok. Çalışacağız ve kazanacağız. Eğer kazanamazsak sorun bizdedir" diye konuştu.
Parti içi yarışın artık bitmesi gerektiğinin de altını çizen Aziz Kocaoğlu, "Aday adayı olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz partiliyiz. Yarıştık, bitti. Bundan sonra siyasi bir nefer olarak partimizin her zaman hizmetinde olmamız gerekir. Ben öyle yapıyorum. Her zaman da partime çalışacağım" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Dikili ilçe binasında buluşmanın ardından Atatürk Meydanı’na giderek vatandaşlarla sohbet etti.

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