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Kocaoğlu ile Zeybekci arasında samimi sohbet

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 17:49 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'den aday adayı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bugün fuar açılışında bir araya geldi.

Kocaoğlu ile Zeybekci arasında samimi sohbet

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'den aday adayı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bugün fuar açılışında bir araya geldi. Kocaoğlu ile Zeybekci arasındaki koyu sohbet dikkat çekti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'ye aday adaylığı başvurusu yapan Aziz Kocaoğlu ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, IF Wedding Fashion İzmir- 13'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın açılışında bir araya geldi. Gaziemir'deki Fuarİzmir'de düzenlenen fuarın açılış töreninde yan yana oturan Kocaoğlu ve Zeybekci uzun süre sohbet etti. Kocaoğlu'nun Zeybekci'ye, hararetli şekilde ve zaman zaman ellerini de kullanarak bir şeyler anlattığı görüldü. Kocaoğlu'nun yeni yapılan Fuarİzmir ile ilgili Zeybekci'ye bilgi verdiği öne sürüldü. Aziz Kocaoğlu ile Nihat Zeybekci arasındaki koyu sohbet, fotoğraf karelerine de yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Kocaoğlu ile Zeybekci arasında samimi sohbetKocaoğlu ile Zeybekci arasında samimi sohbetKocaoğlu ile Zeybekci arasında samimi sohbetKocaoğlu ile Zeybekci arasında samimi sohbet

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