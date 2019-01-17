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Kocaoğlu: Ne İzmirliyi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 21:48 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştireceği Gaziemir Aktepe ve Emrez kentsel dönüşüm projesi için tanıtım toplantısı düzenledi.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştireceği Gaziemir Aktepe ve Emrez kentsel dönüşüm projesi için tanıtım toplantısı düzenledi. Ankara’dan döner dönmez yapılan toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Aday adaylık başvurusu yaptım. Kim aday olursa olsun, bana bu ulvi görevi veren partime ve İzmirliye karşı çalışmak istiyorum. Ne İzmirliyi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem olmadığını, namusum ve şerefimle çalışacağımı buradan taahhüt ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ankara’da iki gün süren temaslarının ardından, bugün akşam saatlerinde kente döndü. Adnan Menderes Havalimanı’ndan doğrudan Fuar İzmir’de düzenlenen Aktepe-Emrez kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu yüzlerce kişi karşıladı. Toplantıya, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile çok sayıda partili ve hak sahipleri katıldı. katılanlar "İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak" diyerek slogan attı. Yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Aziz Kocaoğlu, Ankara temaslarına dair, şunları söyledi:

'10 yıl belediye başkanlığı yeterli dedim. 10 yılın sonunda yapmak istemedim. Başka bir arkadaşımız gelsin bayrağı alsın, belediye başkanlığı meslek değildir' dedim. Sonra şartlar başka türlü gelişti. Rakip güçlü geldi, bizim kaçmamız olmadı. 2014’te mecburen Binali Bey ile yarıştık. Sonra bu sefer 15 sene oldu, 150 yıllık İzmir belediye tarihinde 15 sene başkanlık yapan yok. Bu bize nasip oldu, 'biz bırakalım, bir genç arkadaşımız bu bayrağı alsın ileriye götürsün' dedik ama gelişmeler, yaşadığım olaylar, dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Bu konuyu kesmek istiyorum. Çünkü bu salonun işi değildir. Ben aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kim aday olursa olsun, bana bu ulvi görevi veren partime ve İzmirliye karşı çalışmak istiyorum. Ne İzmirliyi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem olmadığını, namusum ve şerefimle çalışacağımı buradan taahhüt ediyorum. 15 yıldır hemşehrilerim için çalışıyorum. Kumpaslara karşı birlikte direndik. Eğer aday gösterilirsem geceli gündüzlü hemşehrilerim için çalışacağım. Aktepe-Emrez’i birlikte yapacağız. İzmir’i beraber kalkındıracağız benim canım hemşehrilerim."

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