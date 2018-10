Kocaoğlu: Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek, aday değilim (2)- Yeniden

Umut KARAKOYUN/ İZMİR (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere 6 ay kala, adaylık konusunda tavrını netleştirdi. Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Yerine herhangi bir ismi önermeyeceğini de kaydeden Kocaoğlu, "Koltuk bırakılmayacak bir şey değil. Zirvedeyken bile bırakmasını bilmek gerekiyor" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile önce görev süreci boyunca

yaptığı hizmetleri detaylı olarak anlattı ardından da 14,5 yıl boyunca başkanlık yaptığını hatırlatarak, bir daha aday olmayacağını söyledi. Açıklamasının başında, "Umarım uzun süredir beklentinize değecek bir toplantı olur. Heyecanınızı çok iyi anlıyorum. Türkiye'nin üçüncü büyük kentinin belediye başkanı sıfatı taşıyan birinin aday olup olmayacağının merak edilmesi, çok konuşulması, hakkında senaryolar üretilmesi elbette çok doğaldır. Az sonra herkesin merakını gidermiş olacağız" dedi. 2004 yılında rahmetli Ahmet Piriştina'nın vefatının ardından göreve hazırlıksız olarak geldiğini aktaran Başkan Kocaoğlu, "Bu dönemde ilk 3 yıl boyunca emanetçi gözüyle bakılan başkan oldum. Birkaç istisna dışında herkes 2009'da aday gösterilmeyeceğimi konuşuyordu. Proje ve yatırım anlamında beklentileri yoktu. Gemiyi en az hasarla limana yanaştırmam onlar için yeterliydi ama öyle düşünenler beni hiç tanımamıştı. Yaşamımın en onurlu yılları olarak gördüğüm İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını üstlendiğim bu büyük sorumluluğun hakkını verebilmek için çoğu zaman insan üstü bir tempoyla gece gündüz çalıştım" diye konuştu.

'MEYDAN OKUMAYI YAPMAK ZORUNDAYDIM'

2014 yerel seçimlerinde de aday olmayı düşünmediğini fakat Ak Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Binali Yıldırım'ı göstermesinin ardından kararını değiştirdiğini açıklayan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"O dönem çok önemli işler yapmış geleceğin İzmir'i için çalışmıştık. Süreç beni bir anda CHP'nin doğal adayı haline getirdi. Seçimlerde kolay kolay kırılmayacak bir oyla 49'la ipi göğüsledik. 30 ilçenin 29'unda CHP bayrağını dalgalandırdık. 2014'te Recep Tayyip Erdoğan kabinenin bakanı Binali Yıldırım'ı aday gösterince bu açıklamadan 15 dakika sonra CHP İl Başkanlığı'na giderek adaylık dosyamı verdim. Partimin İzmir'deki başarısını sürdürebilmek için bu meydan okumayı yapmak zorundaydım. Sonuçta yüzde 51 oyla kazanan taraf biz olduk. İlk günkü heyecanla İzmir için üretmeye çalışmaya devam ettik. "

'DEĞİŞİM' MESAJINI YİNELEDİ

24 Haziran seçimlerinin ardından 'değişim' olması gerektiğini açıkça ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, söylediklerinin arkasında olduğunu vurguladı.

Kocaoğlu, şöyle dedi:

"24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP genel merkezine yönelik bir değişim çağrısı yapmıştım. Partimde acil bir değişimin zorunlu hale geldiğini söyleyip, kamunun ve parti tabanının talebinin bu olduğunu hatırlatarak, 'Söz konusu değişimin genel başkanın öncülüğünde gerçekleşmesi partimize büyük güç katacaktır' demiştim. Üzerinde çok tartışılan parti merkezinde fırtınalar koparan bu açıklamanın aslında çok açık ve net olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün sizlerin huzurunda bir kez daha altını çizmek istiyorum ki o açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım. Yani değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi kanaatindeyim. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Sözlerimin arkasında başka şeyler gizlemedim. Ne düşünüyorsam onu söyledim. Ne yaptıysam arkasında durdum. Her zaman önce devletim, sonra partim için çalıştım. Böyle geldim böyle gideceğim. Gizli hesapları olmayan, çıkar peşinde koşmayan atadan CHP'liyim. Partimin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üstünde tutarım. Bunun aksini düşünenlerle sonuna kadar mücadele etmeyi de görev bilirim."

'ARZUM GÖREVİMİ BİR CHP'Lİ ARKADAŞIMA DEVRETMEKTİR'

Kocaoğlu, 14,5 yıldır çok yoğun şekilde çalıştıklarını da kaydetti. Tamamen İzmirliler için üretmeye konsantre olduğunu dile getiren Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samimiyetle ve her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Çalışma arkadaşlarımla birlikte İzmir'in aydınlık geleceği için çok önemi işlere imza attım. İzmirliler beni 3 dönem boyunca belediye başkanı olarak seçti. 150 yıllık belediye tarihinde en uzun görev yaptığım ve gurur duyduğum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 31 Mart seçimlerinde aday olmama kararı aldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu kararı 2014 seçimlerde almıştım. Binali Yıldırım faktörü olunca bu plan askıda kaldı. Bugün için en büyük arzum görevimi CHP'li bir başka arkadaşıma devretmektir. 6 ay önce açıklamamdaki asıl neden yeni arkadaşlarımıza seçime hazırlanmak için yeterli süreyi verebilmektir. Genel merkezimizin liyakati, adalet, hak hukuk kavramlarını her şeyin üstünde tutarak, İzmirlinin malını gözü gibi koruyacak, İzmir'in parasını harcarken kendi parasını harcarmış gibi düşünecek, İzmir'in hakkını savunurken gözünü daldan budaktan esirgemeyecek bir ismi seçeceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum."

'ÇOK ESKİ BİR KARAR'

Kocaoğlu, aday belirleme sürecine dair de, "Genel başkan ve genel merkez çalışma arkadaşları yetkilidir. Fikrimiz sorulursa açık yüreklilikle geçmişte olduğu gibi bu ismi açıklarız. Türkiye siyasetinde tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz derler. Ne kadar dikkate alınır ne kadar alınmaz, fikrimiz sorulur mu sorulmaz mı o konuda bir şey söylemiyorum. Sorulursa doğru bilgiyi vermek üzere, inandığımızı söylemek üzere her türlü katkıda bulunuruz" dedi. 24 Haziran'dan sonraki gelişmelerin kararını etkilemediğini de dile getiren Kocaoğlu, "Bunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Aday olma iradesini gösterdiğim zaman adaylığımın da CHP içinde tartışılmayacağını adım gibi biliyordum. Ben bu kararı 2014 yılı seçimlerine giderken, 2013 yılına 6 ay kala verdim. 10 seneden sonra bırakma kararını vermiştim. O zaman da, 'Ben aday olmak istemiyorum, güçlüyüz de, bir arkadaşı kazandırabilecek noktadayız. Bu iş sür git bir iş değil. 10 sene yaptım' diye genel başkanla konuşmuştum. Adaylık başvurusunda bulunmayacağımı ifade etmiştim. O zaman sadece Binali Bey'in ismi konuşuluyor. Aday gösterilirse ona göre karar vereceğim demiştim. Recep Tayyip Erdoğan Binali Bey'in elini kaldırdığı an ben de il başkanlığına giderek adaylık dosyasını verdim. Bu çok eski bir karar. Değişimle falan hiçbir ilgilisi yok. Defalarca genel merkezle paylaşmıştım. Şu an paylaşmadım. 2014 seçimlerinden bu yana söylemiştim" diye konuştu.

'KOLTUĞU GÖNÜL RAHATLIĞI İLE BIRAKIYORUM'

Kocaoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra siyaseti bir yere seçilmek anlamında noktalamak gerekir. Ama partiye çalışmayacak, hizmet etmeyecek değilim. Bu koltuktan büyük koltuk yok. Bu koltuğu isteyerek gönül rahatlığıyla bıraktığım için partime çalışacağım. Partinin oylarının düşeceğini kesinlikle ön görmüyorum. 2019'da yerel seçimlerde iktidarımızın artacağını ve nasıl kaybedildiğini hepimizin bildiği en az 5 -6 ilçenin tekrar kazanılacağını düşünüyorum. Ben kararımı verdim ve açıkladım. Erken açıklama denildi. Ben erken açıklamayı partinin ve genel merkezin ve adayların elini kolaylaştırabilmek için yaptım. 6 aydan önce bunu açıklarsan kentin ve belediyenin yönetiminde sıkıntı yaşarsın, diye uyarılar yapanlar oldu. Ama o zaman adaylara ve genel merkeze haksızlık yapmış olurdum. 2009'da adayım diye açıklamıştım. 2014'te süreci izleyeceğim AKP'nin adayını izleyeceğim demiştim. Şimdi de 6 ay kala bir açıklama yapıyorum. 3 dönemdir sözümü tutuyorum. Olmayan şeyi konuşmak olmaz. Olursa o zaman değerlendiririz. Mücadelenin nasıl yapılacağını az çok bilirim. Günler koşullar ne getirir, bugünden kendimizi bağlamayalım" dedi.

'KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM'

Kimseye kırgınlığın olmadığını ifade eden Kocaoğlu, "Kimseye kırgınlığım yok. 14 . 5 yıldır değerli basın mensuplarının bir bölümünün yaptıkları eleştirilerden ders aldım. Bunlardan bir kısmı kişilik haklarına tecavüz eden açıklamalardı ama onlar için bile dava da açmadım, telefon da açmadım. Sadece bilgi yanlışsa bunu tekzip etmek için değil, yanlış bilgiyi düzeltmek için aradım. O da beni anlayacak olanları aradım. Kimseye kırgınlığım yok. Benim için en ulvi, onurlu görevi, en uzun süre yaptım. Hep aday mı olacağım? Hep belediye başkanlığı veya siyasette mi kalacağım? Benim özel hayatım var. Eşim ve çocuklarım, torunlarım var" dedi.

KONUŞMASINI ESPRİ YAPARAK BİTİRDİ

Başkan Kocaoğlu, "Hep koltuğu işgal etmek bana doğru gelmiyor. Bir sistem kurduk oturttuk. Kadro oturdu. Zaten belediyenin 5 yılda ne yapacağı, kim gelirse gelsin belli. Bu hizmetler devam edecek. Bırakmasını bilmek gerekiyor. Siyasetten başka da bir yaşam var. Gerektiğinde bırakmasını bilmek gerekiyor. Ben bu konuda da örnek bir davranış sergilediğim için kendimi mutlu hissediyorum. Koltuk bırakılmayacak bir şey değil. Zirvedeyken bile bırakmasını bilmek gerekiyor. Son örneğim de bu olsun" diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu, açıklamasının ardından espri yaparak "6 ay daha buradayız" dedi.