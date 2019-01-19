HABER

Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 19:19 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, sürpriz şekilde aday adaylığını açıkladıktan sonra bu kez de partisinin 18 genel başkan yardımcısı ile Parti Meclisi (PM) üyelerine mektup gönderdi.

Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, sürpriz şekilde aday adaylığını açıkladıktan sonra bu kez de partisinin 18 genel başkan yardımcısı ile Parti Meclisi (PM) üyelerine mektup gönderdi. İzmir'i bir sembol olarak tanımış on milyonlarca vatandaşın pürdikkat CHP'nin adayını beklediğini mektubunda vurgulayan Aziz Kocaoğlu, "Siz saygıdeğer Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyelerimizin omuzlarınızda tarihi bir sorumluluk bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının geçen hafta açıklanması beklenirken mevcut başkan Aziz Kocaoğlu, aday adayı oldu. Bu sürpriz gelişme üzerine, partide dengeler değişti, aday açıklama tarihi ertelendi.
PARTİ YÖNETİMİNE MEKTUP GÖNDERDİ
Daha önce aday olmayacağını açıklamasına rağmen adaylık hamlesi yapan Aziz Kocaoğlu, partisinin 18 genel başkan yardımcısı ile PM üyelerine mektup gönderdi. Mektubunda, "31 Mart tarihindeki yerel seçimlerde partimizin oy oranını artırmak ve bu zorlu süreçten çok daha güçlü bir şekilde çıkmak, hepimizin ortak hedefi" ifadesini kullanan Aziz Kocaoğlu devamında ise şöyle dedi:
"Bundan kimsenin en küçük bir kuşkusu yok, olmamalı da. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, genel iktidara giden yol yerel iktidardan geçer. Bu hedefe ulaşabilmek için çok çalışmak, dengeleri iyi gözetmek, tüm hassasiyetleri dikkate almak ve doğru yerde doğru adaylarla yarışmak gerekir. Rakamlar ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelindeki oy oranına en büyük katkıyı yapan kentlerin başında İzmir geliyor. İzmir, CHP'li bir başkanın yönettiği en büyük kenttir. İzmir, aydınlıktır, özgürlüktür, hoşgörüdür. İzmir, karanlıktan çıkış için Türkiye'nin en büyük umududur. Bugün geldiğimiz noktada, çağdaşlığıyla, siyaset ve demokrasi kültürüyle, iktidarın tüm çifte standartlarına rağmen güç kazanabilmiş ekonomisiyle, çevre değerlerine ve tarihi kültürel mirasa saygısıyla, ranta değil halka dayalı, sadece bugünü değil geleceği de kurgulayan projeleriyle İzmir'i bir sembol olarak tanımış on milyonlarca yurttaşımız, pürdikkat, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıkacak adaylık kararını beklemektedir."
ADAY PROFİLİNİ ÇİZDİ
CHP'nin adayının nasıl olması gerektiğini de anlatan Aziz Kocaoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı, her şeyden önce 12 bin kilometrekarelik kentin her noktasına hakim olmalı, her noktasına dokunabilmeli ve her noktasından karşılık görebilmelidir. Çünkü iktidar partisinin adayı, 27 Kasım'dan bu yana iktidarın tüm olanaklarıyla sahadadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı, ranta, talana, yağmaya karşı dik durabilmeli, baskıcı tavırlara ve dayatmalara karşı gerekirse yumruğunu masaya vurabilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı, her partiden ve her kesimden oy alabilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı, belediyenin yani İzmirlilerin malını gözü gibi korumalı, sahip çıkmalı, azaltmak yerine çoğaltmaya çalışmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı, ortaya koyacağı yerel yönetim modeliyle ülkenin demokrasi kültürüne katkı koymalı, aydınlık geleceği için umut olmaya devam etmelidir. Bütün bunlar, sadece İzmir'in değil, tüm Türkiye'nin beklentisidir. Çünkü iktidarın anahtarı belediyelerdedir. Dolayısıyla, siz Saygıdeğer Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyelerimizin omuzlarınızda tarihi bir sorumluluk bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
CHP’li Tezcan: En büyük sorun işsizlik ve yoksullukCHP’li Tezcan: En büyük sorun işsizlik ve yoksulluk
AK Parti'nin Diyarbakır belediye başkan adayları açıklandıAK Parti'nin Diyarbakır belediye başkan adayları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Slimani soyunma odasında isyan etti

Slimani soyunma odasında isyan etti

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılmasına ilk yorum!

Devlet Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham’ı kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.