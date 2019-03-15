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Kocaoğlu’ndan patates göndermesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Küçük Menderes mesaisinde; Bayındır, Beydağ ve Tire ilçelerini ziyaret etti.

Kocaoğlu’ndan patates göndermesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Küçük Menderes mesaisinde; Bayındır, Beydağ ve Tire ilçelerini ziyaret etti. Kendisinden kısa bir süre önce Beydağ’a gelen Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’yi eleştiren Kocaoğlu, "Patates ithalatına izin verip sonra patatesin merkezine gelerek siyaset yapmanın ne anlama geldiğini sizlerin takdirine bırakıyorum” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye çiçekçiliğinde önemli bir merkez haline gelen Bayındır’ı 15 gün içinde ikinci kez ziyaret etti. Başkan Kocaoğlu; Arıkbaşı, Çınardibi, Ergenli, Yakacık, Yusufeli, Zeytinova ve Pınarlı köylerini daha sonra da büyükşehir belediyesinin Bayındır şantiyesine de uğrayarak işçilerle sohbet etti. Kocaoğlu’na, Bayındır programı sırasında Belediye Başkanı Ufuk Sesli, CHP İlçe Başkanı Hasan Dülger ve Meclis üyeleri eşlik etti.
Daha sonra Beydağ ilçesine geçerek belediyesinin destekleriyle kurulan Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret eden Başkan Kocaoğlu, kooperatif tarafından hizmete alınan gezi teknesini de inceledi. Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Saydam, "Aziz Başkan 2014 yılında Beydağ’a geldiğinde ’İlçenizin şimdi bir fotoğrafını çekin, bir de 5 yıl sonra’ demişti. Ne demek istediğini bugün daha iyi anlıyoruz. Bize balık vermek yerine balık tutmasını öğrettiniz. Kooperatifimize büyük destek verdiniz. Balıkçı eşlerine ağ örme kursları düzenlediniz. Şimdi Türkiye’nin dört bir yanına balık gönderiyoruz. Size minnet borçluyuz" şeklinde konuştu.

Tarım Bakanına patates üzerinden eleştiri
Beydağ’ın Karaoba Mahallesi’nde kalabalık bir topluluğa seslenen Başkan Kocaoğlu, kendisinden 10-15 dakika önce ilçeye gelen Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ’patates ithalatı’ ile ilgili kararı nedeniyle eleştirdi.
Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:
"Patates ithalatına izin verip, onaylayıp sonra patatesin merkezinde siyasi çalışma yapmanın ne demek olduğunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Dünyada kendi kendini besleyen 7 ülkeden biri olan Türkiye Cumhuriyeti, bugün soğan patates ithal ediyor. Yiğit muhtaç oldu kuru soğana.. Siz yatta, mazota ÖTV indirimi yapıp, traktörde ÖTV alırsanız; gübre, tohum ve işçilik masrafları pahalıysa, siz patatesi ucuza mal edemezdiniz. Etmeniz de mümkün değildir. Önce üretimi artırmanız gerekir. Tarıma bakmazsan, tarımı kalkındırmaz ve çareyi ithalatta ararsan, tarımdan başlamak üzere her konuda iflas edersin. Seçimden seçime gelip nutuk attılar; ama tarımı büyütmek için bir şey yapmadılar. Artık deniz bitti."
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, geç saatlerde de Tire’ye geçerek Millet İttifakı’nın Belediye Başkan adayı Atakan Duran’ı seçim ofisinde ziyaret etti.
7 yaşındaki Ali Eren’den 70 yaşındaki Hatice Teyze’ye kadar gittiği her yerde ilgi ve sevgiyle karşılanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşların "Gelişinle sevindirdin, gidişinle üzdün bizi" ve "Onurunuzla geldiniz, onurunuzla gidiyorsunuz" türündeki veciz sözleriyle de hayli duygulandı.

Kocaoğlu’ndan patates göndermesi

Kocaoğlu’ndan patates göndermesi

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