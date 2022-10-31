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Koçarlı’da kaybolan şahıs, kayalıklarda yaralı halde bulundu

31.10.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Y.A. isimli şahsın kayıp olduğu ihbar edilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şahsı kayalıklarda yaralı olarak buldu.

Koçarlı’da kaybolan şahıs, kayalıklarda yaralı halde bulundu

Olay, Gaffalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine Y.A. isimli şahsın kayıp olduğu bildirildi. İhbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek Y.A.’nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından Y.A. tarlasına yaklaşık 250 metre uzaklıkta bulunan kayalıklar bölgesinde yaralı bir şekilde bulundu. Bilinci açık olarak bulunan Y.A. gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla olay bölgesinden alınarak hastaneye sevk edildi.

Olayla ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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