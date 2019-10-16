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Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 12:24 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kaçak olarak içki imalatı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı

Bahattin ALBAYRAK / KOÇARLI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, kaçak olarak içki imalatı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kırsal Bağcılar Mahallesi'nde yaşayan S.D ve B.D.'nin evinde kaçak içki üretimi yaptığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 bin 820 litre sahte içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, içkiler ile birlikte imalatta kullanılan malzemelere el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltıKoçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı

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