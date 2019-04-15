Koçarslanlar'a 2 milyon 847 bin TL 'su tahliye' tazminatı 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) MADENCİLİK sektörünün önde gelen firmalarından Kutman Ticaret Limited Şirketi, merhum iş adamı Hasan Fikri Koçarslan'ın terekesine 2 milyon 847 bin TL 'su tahliye' tazminatı ödeyecek. Kutman şirketinin maden ocağındaki göletten taşan 586 bin metreküp su, Koçarslanlara ait eski maden ocağı arazisini gölet haline getirdi. Koçarslanlar'ın arazideki suyun tahliyesi için açtığı maddi tazminat davasında mahkeme, Kutman şirketinin 2 milyon 847 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

KONTROLSÜZ TAHLİYE

Hasan Fikri Koçarslan sağlığında Eyüp, Çiftalan Köyü Ergene Çiftliği Mevkii'nde 6 ayrı parseldeki kömür madenlerini 1997 yılına kadar işletti. Kömür rezervlerinin tükenmesi sonucu faaliyetler son bulurken 120 bin metrekareden oluşan kömür ocağında lojman, bekçi kulübesi gibi tesisler kaldı. Koçarslanlar'ın maden ocağının üst kısmında yer alan Kutman Ticaret Limited şirketine maden ocağı çukurunda biriken su, iddiaya göre 2012'de kontrolsüz şekilde tahliye etti. Bilirkişi tespitine göre 586 bin metreküp su, Koçarslanlar'ın maden ocağındaki tesisleri sular altında bıraktı.