Koçarslanlar'a 2 milyon 847 bin TL 'su tahliye' tazminatı 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) MADENCİLİK sektörünün önde gelen firmalarından Kutman Ticaret Limited Şirketi, merhum iş adamı Hasan Fikri Koçarslan'ın terekesine 2 milyon 847 bin TL 'su tahliye' tazminatı ödeyecek. Kutman şirketinin maden ocağındaki göletten taşan 586 bin metreküp su, Koçarslanlara ait eski maden ocağı arazisini gölet haline getirdi. Koçarslanlar'ın arazideki suyun tahliyesi için açtığı maddi tazminat davasında mahkeme, Kutman şirketinin 2 milyon 847 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
KONTROLSÜZ TAHLİYE
Hasan Fikri Koçarslan sağlığında Eyüp, Çiftalan Köyü Ergene Çiftliği Mevkii'nde 6 ayrı parseldeki kömür madenlerini 1997 yılına kadar işletti. Kömür rezervlerinin tükenmesi sonucu faaliyetler son bulurken 120 bin metrekareden oluşan kömür ocağında lojman, bekçi kulübesi gibi tesisler kaldı. Koçarslanlar'ın maden ocağının üst kısmında yer alan Kutman Ticaret Limited şirketine maden ocağı çukurunda biriken su, iddiaya göre 2012'de kontrolsüz şekilde tahliye etti. Bilirkişi tespitine göre 586 bin metreküp su, Koçarslanlar'ın maden ocağındaki tesisleri sular altında bıraktı.
MADDİ TAZMİNAT İSTEDİLER
Hasan Fikri Koçarslan'ın Şubat 2013'te hayatını kaybetmesi üzerine 120 bin metrekarelik 6 parsel Koçarslan terekesine dahil edildi. Koçarslan'ın varisleri sular altında kalan ve gölet haline gelen arazi için tereke memuruna yetki verdi. Tereke memuru İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Kutman şirketine maddi tazminat davası açtı.
TESİSLER SU ALTINDA KALDI
Koçarslanlar dilekçesinde parseller üzerinde rehabilitasyon projesi uygulanmak istediğini ancak söz konusu parsellerin yüzey suları ile kaplı ve gölet halini aldığı bu durumun can ve mal güvenliği açısından sakınca oluşturduğu ve suyun tahliye edilmesi gerektiği belirtti.
Kutman şirketi ise maden ocaklarında yer alan göletten herhangi bir su tahliyesi yapmadıklarını ileri sürdü. Göletin patlamasının sağanak yağıştan meydana geldiğini ileri süren Kutman şirketi, su basma olayının kendilerinden kaynaklanmadığını, alanın topoğrafik özelliği olarak çukurlar ve engebeli olmasından dolayı, Koçarslanlar'ın arazisinin gölet haline gelmesinin sağanak yağıştan dolayı oluştuğunu iddia etti.
SUYUN TAHLİYESİ İÇİN 4 POMPANIN ALTI AY ÇALIŞMASI GEREKİR
Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi 120 bin metre kare araziye üst kotta yer alan göletin taşması sonucu Koçarslanlar'ın arazisine 586 bin metreküp fazladan su geldiğini, biriken suyun tahliyesi için 4 pompanın 6 aylık çalışması sonucu tahliye edileceğini belirtti.
8 MİLYON 847 BİN TAZMİNAT KARARI
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme davanın bittiğini belirterek Kutman şirketinin, Koçarslan terekesine 2 milyon 847 bin TL'yi 2012'den itibaren işleyecek faiziyle ödenmesine karar verdi.
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