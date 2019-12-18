HABER

Kocası 6 saat boyunca rehin almıştı! "Bitsin artık bu işkence"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

Mersin'de, evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşi tarafından boğazına bıçak dayanarak 6 saat rehin alınan Nurcan Altundal (33), yaşadıklarını anlatarak, "Çok yıprandık. Bitsin artık bu işkence. Çocuklarımla mutlu bir hayat yaşamak istiyorum" dedi.

Merkez Toroslar ilçesindeki evini, 1 Eylül günü 2 çocuğunu da yanına alarak terk etmek isteyen Nurcan Altundal'ı 6 saat süreyle bıçaka rehin alan Ali Altundal, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Tutuklanan Altundal hakkında 'cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' buçlarında dava açıldı. Altundal'ın yargılaması Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ederken Nurcan Altundal, çocukları ile artık mutlu bir hayat yaşamak istediğini söyledi. 2010 yılından bu yana eşinden şiddet gördüğünü belirten Altundal, "15 yıllık evliyiz. İşsiz kalması ve arkadaş çevresine takılması onu çok değiştirdi. 6 ay boyunca evden çıkmadı. Evin ihtiyaçlarını karşılayamıyorduk. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Sabah çocuklarımla birlikte evi terk etmek için eşyaları topladık. Eşyaları toplu halde görünce kapıyı kilitleyip, yakmaya çalıştı. Ben de balkona çıkarak yardım istedim. Oğlum eşimin elindeki bıçağı görünce boynuma sarılıp 'Anne lütfen ölme' diye yalvardı. Eşim bıçağı boğazıma dayadı. Yüzlerce polis geldi. İmam ve psikolog zor ikna etti. Arka kapıdan oğlumu da yanına alarak çıktı. O anları hala unutamıyorum. Bana uyguladığı şiddeti unutabilirim ama sözlerini asla unutamam" diye konuştu.

BEN DE ÇOCUKLARIM DA ÇOK YIPRANDIK

Olayla ilgili Mersin Adliyesi'nde açılan davanın dördüncü duruşması ocak ayında görülecek. Davanın bir an önce sonlandırılmasını isteyen Altundal, "Ben de çocuklarım da çok yıprandık. Bu süreç bir an önce bitsin. Çocuklarımla mutlu bir hayat yaşamak istiyorum" dedi.

(DHA)

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
Vinç kırmızı ışıkta 8 araca çarptı: 5 yaralıVinç kırmızı ışıkta 8 araca çarptı: 5 yaralı
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı: Deniz mağaraları tehdit altındaTürk Deniz Araştırmaları Vakfı: Deniz mağaraları tehdit altında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin rehin Nurcan Altundal

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Eski Başbakanlık çalışanlarına operasyon!

İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik çetesine yönelik operasyon

Harekete geçildi! Tefecilik, yağma, tehdit...

Çorum'dan kahreden intihar haberleri! Kendilerini tavana astılar

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kim olduğu ortaya çıktı

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kimliği belli oldu

Son dakika: Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

Mardin'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda cephanelik ele geçirildi

4 PKK'lı öldürülmüştü! Cephanelik ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.