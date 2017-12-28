Kocası 9 yıl boyunca aldattığını itiraf etmişti! Bakın ne yaptı

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 10:53 |5 saat önce

Kısa saç, taşıması zor model olarak bilinir. Uzun ve gür saçlarıyla bilinen ABD'li şarkıcı Beyonce'un son paylaşımı da bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

ABD'li şarkıcı Beyonce'un son paylaşımı herkesi çok şaşırttı. Kimse bunu beklemiyordu

Beyonce’tan ünlü saçlarına veda

1 / 8 ABD’li şarkıcı Beyonce, neredeyse kendisi kadar meşhur saçlarını kestirdi.

2 / 8 36 yaşındaki müzisyen kendisinin yaşam bloğu için eşi Jay Z’ye bob stilinde kestirdiği saçlarıyla poz verdi.

3 / 8 Miami sahillerinde çifte ait bir teknenin içinde gerçekleştirilen çekimlerde, Beyonce giyim tarzıyla hayranlarının büyük beğenisini topladı.

4 / 8 9 YIL BOYUNCA ALDATMIŞ Jay Z, eşini dokuz yıldır aldattığını söyleyerek, boşanabileceklerini ifade etmişti. Ancak o günden beri Beyonce konu hakkında tek kelime açıklama yapmazken kocasından da ayrılmadığını her fırsatta gösterdi.

5 / 8 2008 yılında evlenen Beyonce ve Jay Z'nin Blue Ivy adında 5 yaşında bir kızları ile Sir Carter(erkek) ve Rumi Carter(kız)isimli geçen haziran ayında dünyaya gelen ikizleri bulunuyor.

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