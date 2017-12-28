MAGAZİN

Kocası 9 yıl boyunca aldattığını itiraf etmişti! Bakın ne yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.12.2017 10:53 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kısa saç, taşıması zor model olarak bilinir. Uzun ve gür saçlarıyla bilinen ABD'li şarkıcı Beyonce'un son paylaşımı da bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. 

ABD'li şarkıcı Beyonce'un son paylaşımı herkesi çok şaşırttı. Kimse bunu beklemiyordu

Beyonce’tan ünlü saçlarına veda

1 / 8

ABD’li şarkıcı Beyonce, neredeyse kendisi kadar meşhur saçlarını kestirdi.

ABD’li şarkıcı Beyonce, neredeyse kendisi kadar meşhur saçlarını kestirdi.
2 / 8

36 yaşındaki müzisyen kendisinin yaşam bloğu için eşi Jay Z’ye bob stilinde kestirdiği saçlarıyla poz verdi.

36 yaşındaki müzisyen kendisinin yaşam bloğu için eşi Jay Z’ye bob stilinde kestirdiği saçlarıyla poz verdi.
3 / 8

Miami sahillerinde çifte ait bir teknenin içinde gerçekleştirilen çekimlerde, Beyonce giyim tarzıyla hayranlarının büyük beğenisini topladı.

Miami sahillerinde çifte ait bir teknenin içinde gerçekleştirilen çekimlerde, Beyonce giyim tarzıyla hayranlarının büyük beğenisini topladı.
4 / 8

9 YIL BOYUNCA ALDATMIŞ

9 YIL BOYUNCA ALDATMIŞ
 Jay Z, eşini dokuz yıldır aldattığını söyleyerek, boşanabileceklerini ifade etmişti. Ancak o günden beri Beyonce konu hakkında tek kelime açıklama yapmazken kocasından da ayrılmadığını her fırsatta gösterdi. 
5 / 8

2008 yılında evlenen Beyonce ve Jay Z'nin Blue Ivy adında 5 yaşında bir kızları ile Sir Carter(erkek) ve Rumi Carter(kız)isimli geçen haziran ayında dünyaya gelen ikizleri bulunuyor.

2008 yılında evlenen Beyonce ve Jay Z'nin Blue Ivy adında 5 yaşında bir kızları ile Sir Carter(erkek) ve Rumi Carter(kız)isimli geçen haziran ayında dünyaya gelen ikizleri bulunuyor.
6 / 8

7 / 8

8 / 8

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyonce yeni imaj

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Paris Hilton evini gece kulübüne çevirdi

Paris Hilton evini gece kulübüne çevirdi

Yemekler Adriana'dan!

Yemekler Adriana'dan!

2017’nin dikkat çeken 10 güzellik yıldızı

2017’nin dikkat çeken 10 güzellik yıldızı

Avuç içi kadar mutluluk!

Avuç içi kadar mutluluk!

Umursamadılar!

Umursamadılar!

Emily Ratajkowski'nin özgüveni çıplaklar kampından geliyor

Emily Ratajkowski'nin özgüveni çıplaklar kampından geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.