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Kocası ayrılmak isteyen kadın intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:07 | Son Güncelleme

Adana’da bir kadın, kocası kendisinden ayrılmak isteyince iki katlı evin damına çıkarak intihar girişiminde bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir kadın, kocası kendisinden ayrılmak isteyince iki katlı evin damına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. kendisini terk eden Yasemin A.’dan boşanmak için dava açtı. 5 yıllık evli olan ve bu beraberlikten 4 yaşında engelli çocukları olan Yasemin A. kocasını ayrılmamak için ikna edemeyince babasına ait 2 katlı evin damına çıkarak intihar etmek istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sokak içerisine hava yastığı açan ekipler uzun süre Yasemin A.’yı ikna etmek için uğraştı.
Ağlayarak pişman olduğunu söyleyen Yasemin A. çocuğu S.A.’yı çok özlediğini eşinin kendisine boşanma davası açtığını anlattı. Bunun üzerine polis olay yerine Mehmet A. ve çocukları S.A.’yı getirdi. Eşi ve çocuğunu gören Yasemin A. kocasına, "Beni eve al, pişmanım oğlumu çok özledim" dedi. Yasemin A. daha sonra, vatandaşların "kocan seni eve alacak" demesiyle damdan indi.
Çocuğu S.A.’ya sarılarak sinir krizi geçiren genç kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada olay yerine gelen kocası Mehmet A. ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu an ayrıyız, o çocuğu istemiyordu bir aldatma olayı oldu. Bir değil, iki değil, üç değil. Ben bunun yüzünden işimden de oldum. Çocuğumun rahatsızlığı var. Şu an tekrar geri dönmek istiyor ama ben istemiyorum. Tam olarak boşanmadık mahkemedeyiz çocuk da bende. Çocuğu ilk başlarda kendi istemiyordu şimdi pişman olmaya başladı. Bu başka bir adama kendi isteğiyle kaçtı. Çocukla alakası yok aslında gittiği adamdan memnun kalmayınca geri gelmek istedi ancak ben istemiyorum. Tekrar bir yuva kurmak istemiyorum buraya mecburiyetten geldim" dedi.

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