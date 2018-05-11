Kocası evde o tatilde...Üstsüz yakalandı! Kocası evde o tatilde...

Ünlü isim kocasını ve çocuklarını evde bırakarak tatile çıktı...
Katie Price
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Katie Price Portekiz’de erkek arkadaşlarıyla üstsüz görüntülendi. Ünlü isim kocasını ve çocuklarını evde bırakarak tatile çıktı.
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Ünlü şarkıcı Katie Price, eşi Kieran Hayler ve çocuklarını almadan Portekiz’de tatile çıktı. 39 yaşındaki eski modele tatilde erkek arkadaşları eşlik etti.
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Ünlü isim suya girip serinlemek için erkek arkadaşlarının yardımıyla soyunurken görüntülendi.
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Üstündeki pembe bluzu çıkaran genç şarkıcı eli ve kolları yardımıyla göğüslerini örtmeye çalıştı.
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Katie Price, eşi Kieran Hayler tarafından iki yakın arkadaşıyla aldatılmıştı.
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