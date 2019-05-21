Kocası eve kuma getirince canına kıymıştı! Yeni gelişme

Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 3 Haziran 2012 tarihinde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Netice Barçın, oturdukları apartmanın 4'üncü katından atlayarak, intihar etti. Genç kadının babası Necati Kayık, kızının ölümünden damadı Kamil Barçın ile kuma olarak eve getirdiği Esengül Nikbay'ı sorumlu tutarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonunda Kamil Barçın 'kişiyi yoksun bırakma ve eziyet', olaydan sonra memleketi Adana'ya dönen kuma Esengül Nikbay da 'basit kasten yaralama' suçlarından yargılanmaya başlandı. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 25 Aralık 2014 tarihinde görülen karar duruşmasında Barçın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraat ettirilirken, 'eziyet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Esengül Nikbay de 'basit kasten yaralama' suçundan beraat etti.

Netice Barçın'ın ailesinin avukatı ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nde incelendi. Daire, kumayaverilen 'beraat' kararını yerinde bulup onadı, Kamil Barçın'a verilen cezayı ise az bulup, bozdu.