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Kocası evi yakmıştı, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 21:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde cinnet geçiren kocasının evde çıkardığı yangında ağır yaralan kadın tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam savaşına yenik düştü.Olay, 15 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde cinnet geçiren kocasının evde çıkardığı yangında ağır yaralan kadın tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam savaşına yenik düştü.
Olay, 15 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katında Fadime İlkinci, eşi Mehmet Hilmi İlkinci ve 9 yaşındaki down sendromlu kızları Zümra’nın yaşadığı evde yangın çıktı. Patlamalar ile birlikte alevlerin sardığı yangın sırasında evin balkonuna çıkan Fadime İlkinci, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 9 yaşındaki down sendromlu çocuk ve babası Mehmet Hilmi İlkinci alevlerin arasında ölü bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında Fadime ve eşi Mehmet Hilmi İlkinci arasında kavga çıktığı ve kavga sonrasında cinnet geçiren Mehmet Hilmi İlkinci’nin yangın çıkardığı, eşi ve down sendromlu kızını da yangını çıkardığı odaya kilitlemeye çalıştığı iddia edildi.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Fadime İlkinci, 9 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. İlkinci’nin cenazesi, gerekli işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

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