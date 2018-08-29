Kocası ikiziyle aldatınca... İntikamın böylesi!

Öfkeli kadın, arabada ilişkiye giren kız kardeşini ve eşini görünce bakın ne yaptı...

Aldatılan eşlerin acı intikamları

1 / 57 Çin'de bir kadının, kendisini ikiz kız kardeşiyle aldatan kocasından ve kardeşinden aldığı intikam olay oldu.

2 / 57 Arabada ilişkiye giren kardeşini ve kocasını görünce, zorla arabadan indiren kadın, arabayı alarak oradan uzaklaştı.

3 / 57 Çırılçıplak sokak ortasında kalan çift ise ne yapacağını bilemedi.

4 / 57 İngiltere'de yaşayan ve kimliğini açıklamak istemeyen adam, karısının kendisini özel spor eğitmeni ile aldatması sonrasında eşinden ayrıldı. Hakaret içeren sıfatlarla andığı eski karısına ait giysileri, malzemeleri, kişisel eşyaları hatta arabayı da eBay adlı alışveriş sitesine koyarak satışa çıkardı.

5 / 57 Sitede 'calibrasteve' kullanıcı adlı hesabından ilanını verdiği otomobile açık arttırmadaki son fiyat 1400 sterline (5800 TL) ulaştı. Aldatan karısının elbiselerine ise 185 sterlin (765 TL) teklif edildi.

6 / 57 Kendisine ihanet eden karısına ait eşyaları satışa koyma sürecini 'bağırsak temizliği' olarak nitelendiren adam, satış sonucu elde edeceği gelirle kalbini kıran kadını unutmak için büyük bir parti vereceğini ifade etti.

7 / 57 Geçen sene eBay üzerinden çok sayıda araba satışı gerçekleştiren öfkeli koca, ilk olarak karısına ait olduğunu söylediği 'Smart Roadster' otomobili ilana koydu.

8 / 57 İlanda 'pislik parçası' olarak tanımladığı otomobilin kendisi için artık hiçbir değer taşımadığını vurguladı.

9 / 57 Aldatılan bir kadın, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi hayranı eski erkek arkadaşından intikam almak için ilginç bir yöntem buldu.

10 / 57 İntikam yemini eden kadın, dizinin yayınlandığı gün olan pazartesileri eski sevgilisinin yeni bölümü izlemesine fırsat vermeden ona spoiler göndermeye başladı.

11 / 57 Sosyal haber sitesi Reddit'te konuya dair paylaşımlarda bulunan adam, diğer kullanıcılardan bu ‘beladan' nasıl kurtulacağına dair yardım istedi.

12 / 57 ‘Khalessiscorned' rumuzunu kullanan 29 yaşındaki adam, eski sevgilisinin kendisine her ulaşamaması için her yolu denediğinden, fakat kadının her seferinde bir alternatif bulduğundan yakındı.

13 / 57 ‘Khalessiscorned', kadının bulduğu yöntemlerden birinin, Facebook'tan sahte hesap açmak olduğunu söyledi.

14 / 57 Adam, ‘seksi kadın' fotoğrafları içeren bu hesabtan gelen arkadaş olma talebini kabul eder etmez, mesaj kutusunda dizinin spoiler'larını bulduğunu söyledi.

15 / 57 Çin'de evli bir kadın kocası tarafından aldatıldığını öğrenince adeta çılgına döndü.

16 / 57 Kocasının BMW marka aracını eline aldığı çekiçle 20 dakika boyunca parçaladı...

17 / 57 Kimseyi yanına yaklaştırmayan öfkeli kadın intikamını kocasının arabasını parçalayarak aldı...

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19 / 57 Japonya'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından aldatıldığını anlayınca ona öyle bir ceza verdi ki akıllara zarar. Erkek arkadaşının Apple marka tüm teknolojik ürünlerini su dolu banyo küvetine attı ve fotoğraflarını twitterda paylaştı.

20 / 57 imac, ipod, ipad, iphone ve aksesuarları banyo küvetinde kullanılamaz hale geldi.

21 / 57 Rus milyoner kendisinden ayrılmak isteyen foto model sevgilisini öldüresiye döverek hastanelik etmesi görenleri şaşkına çevirdi.

22 / 57 Multimilyoner Rus işadamı kendisinden ayrılmak isteyen foto model sevgilisini öldüresiye döverek modeli zombi filmlerinde oynayan karakterlere çevirdi.

23 / 57 Rusya'nın en büyük telekominikasyon şirketi Devino Telecom'un CEO'su Pavel Ushanov'un kendisinden ayrılmak isteyen model sevgilisi Alexandra Sereda'dan intikamı kötü oldu.

24 / 57 Rusya'nın en büyük telekominikasyon şirketi Devino Telecom'un CEO'su Pavel Ushanov ile fotomodel sevgilisi Alexandra Sereda'nın 2 yıl süren ilişkileri kanlı bitti.

25 / 57 Kendisinden ayrıldığı söyleyen model sevgilisi Alexandra Sereda'nın sabah 7 saatlerinde evinin basan milyarder iş adamı Pavel Ushanov kız arkadaşını öldüresiye dövdükten sonra kayıplara karıştı.

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28 / 57 Brezilya’da kocası tarafından aldatılan bir kadın, kocasının arabasını elindeki çekiç ile döverek hırsını kocasının arabadan çıkardı.

29 / 57 Aldatılan Brezilyalı kadın, kocasının arabasını elindeki çekiçle döverek sinirlerini boşaltırken etrafta toplanan meraklı kalabalık da bu ilginç hadiseyi bir yandan seyretti bir yandan kaydetti.

30 / 57 Arabanın camlarını kırıp her tarafını çizerek boyasını ve kaportasını zarara uğratan Brezilyalı kadın, daha sonra meraklı kalabalığın bakışları arasında mekândan uzaklaştı.

31 / 57 Hadisenin seyircileri, intikamını bu şekilde alan aldatılmış kadını alkışlayarak desteklediler.

32 / 57 Sinirli kadının ayrılmasından sonra seyirciler arabanın dağıtılmış halini cep telefonlarıyla çekmeye devam ettiler.

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