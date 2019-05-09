Kocası ile kavga eden kadının otomobilden atıldığı iddiası

Adana'da kavga ettiği kocası tarafından otomobilden atıldığı ileri sürülen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Kasım Enes Bulvarı'nda otomobilden bir kadının aşağı atıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Nurcan Z. isimli kadının yaralı olduğunu görerek olay yerine ambulans çağırdı. Nurcan Z. polise eşi B.Z. ile otomobilde tartışmaya başladıklarını, daha sonra eşinin kendini darbederek otomobilden aşağı attığını iddia etti.

Nurcan Z. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası otomobille kaçan B.Z'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

