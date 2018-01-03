Kocası onu en yakın arkadaşı için terk etmişti! Şimdi sıra onda...

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 03.01.2018 10:29 |6 saat önce

Sylvie Meis önce kansere yakalandı, sonra kocası onu terk etti.

Ama Sylvie Meis asla yılmadı...

Sylvie Meis hayata yeniden başladı

Bir dönemin gözde modellerinden biri olan Sylvie Meis, yeni yılı Miami'de karşıladı.

1 / 11 Bir dönemin gözde modellerinden biri olan Sylvie Meis, yeni yılı Miami'de karşıladı.

2 / 11 Altın rengi parlak bikinisiyle plajda boy gösteren Meis, hem yeni yılın hem tatilin keyfini çıkardı. Yaşadığı kötü günlerin de geride kaldığını gözler önüne serdi.

3 / 11 Bir zamanlar gözde bir futbolcunun eşiydi, sonra kansere yakalandı. Üstüne üstlük kocası onu en yakın arkadaşıyla aldattı ve sonunda evliliği bitti. Ama o yılmadı ve hayata yeniden tutundu. Şimdi ise yeni başlayan yılın keyfini çıkarıyor.

4 / 11 Hollandalı model Sylvie Meis ya da kamuoyunun onu tanıdığı adıyla Sylvie Van der Vaart bir dönemin gözde futbolcularından Rafael Van der Vaart ile evliydi.

5 / 11 Hatta çiftin dünyaya gelen bebekleriyle mutlulukları da perçinlenmişti. Ancak sonra Sylvie Van der Vaart meme kanserine yakalandı. Zorlu tedavi süreci çiftin ilişkisinde de yaralar açtı.

6 / 11 Sylvie Van der Vaart ile Rafael Van der Vaart, boşandılar. Bu arada Sylvie, eski soyadı olan Meis'i kullanmaya başladı. İşin en ilginç yanı da eski kocası Rafael Van der Vaart, yakın arkadaşı Sabia Bauleihrauz için terk etmişti.

7 / 11 Ancak Sylvie Meis, önce hastalığını yendi sonra da kocasını affetti. Hatta kendisini en yakın arkadaşıyla aldatan kocası hakkında "Onun bir değil birçok çocuk sahibi olmayı istediğini biliyorum.

8 / 11 Ama kemoterapi gördüğüm için çocuk doğurma şansım kalmamıştı" diye konuşacak kadar da hoşgörülü davrandı eski eşine.

9 / 11 Rafael Van der Vaart ile Hamburg'taki takım arkadaşı Khalid Baulehirauz'ın karısı olan Sabia Baulehirauz arasındaki yasak aşk bir dönem basının gündeminde ilk sıralarda kalmıştı.

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