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Kocası Rus kadınlarla yemek yemişti! Fahriye Evcen'e mekanı terk ettiren olay...

29.07.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus kadınlarla yemek yemesiyle gündeme gelen Burak Özçivit oğlu ve iki aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen ile birlikte tekne tatili yapıyor. Çift karaya çıktıklarında tatsız bir olay yaşadı. Oyuncu Fahriye Evcen yaşanan gerilimin ardından mekânı terk etti. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mekânda yaşadıkları olayın detayları...

Kocası Rus kadınlarla yemek yemişti! Fahriye Evcen'e mekanı terk ettiren olay...

Son günlerde para karşılığı Rus hayranlarıyla yemek yemesiyle gündemde olan Burak Özçivit, iki aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile Bodrum'da mavi tur yapıyor. Çift, geçtiğimiz gün Yalıkavak'a demir attı. Posta gazetesinde yer alan habere göre; kahvaltı için karaya çıkıp, bir mekâna giden Özçivit ve Evcen çiftinin neşesi yerindeydi. Ta ki, kediyle oynayan Karan'ın müşterilerden birinin masasına çarpmasına kadar... İşte çiftin keyfini kaçıran olayın detayları...

Fahriye Evcen'in oğlunun masaya çarpmasından rahatsız olan başka bir müşteri iddialara göre; Karan'a "Yavaş ol biraz, bu ne ya!" diye bağırdı.

Ekran Alıntısı

Fahriye Evcen, "Yaptığınız çok ayıp, o daha bir çocuk" sözleriyle tepkisini gösterdi. Müşteri ise "Ne yapayım çocuksa!" karşılığını verdi.

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Ünlü çift, Karan'ı da alıp, mekânı terk etti. Güzel oyuncunun zor sakinleştiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen
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