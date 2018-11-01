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Kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

Konya'da araç içinde tartıştığı karısını av tüfeğiyle vurduktan sonra hastaneye bırakarak kaçan kişi, tutuklandı

Konya'da tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mesut B. (35), yaklaşık 1 yıl önce evlendiği karısı Hanife B'yi (24) çalıştığı eğlence merkezinden alıp merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde bulunan dağlık alana götürdü.

Burada ikili arasında başlayan tartışma sırasında Mesut B, eşini av tüfeğiyle karnından vurdu.

Ağır yaralanan Hanife B'yi aracıyla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne bırakan Mesut B, kaçtı.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hanife B, hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Suçunu itiraf eden Mesut B'nin polisteki ifadesinde, eşinin bir eğlence merkezinde çalıştığını, kıskandığı için kendisinin bunu istemediğini belirterek, "Etrafındaki erkekler yüzünden sürekli onu kıskanıyordum ve tartışıyorduk. Sabah bunu konuşmak için buluştuk. Yeniden kavga etmeye başladık ve beni tahrik etti. Ben de bagajda bulunan tüfeğini alarak ateş ettim." dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın Konya polis

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