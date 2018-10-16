ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Havva Y. (42) ile eşi Halil Y. (36) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Y, eşini 10 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Havva Y, evde bulunan çocuklarının yardım çağrısı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Halil Y'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

