HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocası tarafından bıçaklandı, komşusuna sığındı ama...

Kocası tarafından bıçaklandı, komşusuna sığındı ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 21:19 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir işsiz olduğu ileri sürülen İlhan Sezgin A., evde tartıştığı eşi Güler A.'yı (54) bıçakladı. Talihsiz kadın can havli ile komşusuna sığınırken, otomobile binerek kaçmaya çalışan İlhan Sezgin A., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Güler A. ise olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocası tarafından bıçaklandı, komşusuna sığındı ama...

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Dedebaşı Mahallesi 6111/2 sokakta bulunan 4 katlı apartamının en üst kattaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir işsiz olduğu ileri sürülen İlhan Sezgin A., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Güler A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İlhan Sezgin A. şiddete başvurdu. Cinnet getiren İlhan Sezgin A., mutfaktan aldığı bıçak ile eşini bıçakladı. Ağır yaralanan bir çocuk annesi Güler A., yardım çığlıkları atarak komşusuna sığındı.

KOMŞUSUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Evden ayrılan İlhan Sezgin A. ise 35 YR 872 plakalı otomobile binerek kaçtı. Komşunun ipbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybettiği belirlenen Güler A.'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri suç mahalinde incelemelerde bulundu. Güler A.'nın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCA KISA SÜREDE YAKALANDI

Eşini bıçıkladıktan sonra otomobille kaçan İlhan Sezgin A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısı İlhan Sezgin A. kısa süre sonra polis ekipleri ile arasında yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Cinayet zanlısı İlhan Sezgin A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SÜREKLİ TARTIŞIYORLARMIŞ

Bu arada komşuları Güler A. ve İlhan Sezgin A.'nın bir süredir tartıştıklarını ileri sürdü. Ayrıca, olay anında oğullarının evde bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar''Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar'
Bakü’deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul’a getirildiBakü’deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken açıklama: Bir sonucu olacaktır

Dikkat çeken açıklama: Bir sonucu olacaktır

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Bikini hali olay olmuştu! Sevgilisi mahkeme kararını paylaştı

Bikini hali olay olmuştu! Sevgilisi mahkeme kararını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güldüren cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güldüren cevap!

Termometreler patladı! Sokaklar boş kaldı

Termometreler patladı! Sokaklar boş kaldı

Vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti! Park yeri kalmadı

Vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti! Park yeri kalmadı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Diğer Haberler
Aksaray'da feci olay! Ailesi fark edince sinir krizi geçirdi

Ailesi fark edince sinir krizi geçirdi

Tunç Soyer'den İzmir'deki o manzara sonrası uyarı

Bu görüntü Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Uyarı geldi

Bakü’deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Bakü’deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor! 6 günde 200 vaka

Bir ilimizde vaka sayısı giderek artıyor!

İzmit'te kanlı hesaplaşma! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Kanlı hesaplaşma! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.