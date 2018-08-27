Antalya'nın Aksu ilçesinde kocası tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, oğlunun elinde ve yüzünde bisküvi kırıntıları gören baba H.Y, kırıntıları temizlemesi için eşi M.Y'ye seslendi. Cevap alamayan koca, öfkelenerek eşiyle tartışmaya başladı. H.Y, tarafından darbedilen kadın, bilincini kaybetti.
Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının burnunda çatlak, vücudunun birçok yerinde doku zedelenmesi ve saçlarının bir kısmının derisiyle koptuğu tespit edildi.
Darp raporu alan M.Y'nin eşinden şikayetçi olduğu ve boşanma davası açmak istediği öğrenildi.
Şikayet üzerine Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan H.Y'nin, seslendiği eşinin cevap vermemesi üzerine öfkelendiği ve bu nedenle çıkan tartışma sonunda M.Y'yi darbettiğini söylediği belirtildi.
H.Y'ye, 30 gün uzaklaştırma cezası verildiği bildirildi.
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