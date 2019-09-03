HABER

Kocası tarafından öldüresiye dövülen Saime Akkurt’un akrabası anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Saime Akkurt’un yakın akrabası olan E.E., 11 çocuk annesi kadının 20 yıldır eşinden şiddet gördüğünü ifade ederek, "Şu an kadını kurtardığımız için tüm çevremiz, eşi ve akrabaları tarafından tehdit ediliyor” dedi.Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Taşköy’de yaşayan 11 çocuk annesi Saime Akkurt, eşi tarafından öldüresiye dövülerek darp edildiği iddiasıyla bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kazandı.

Kocası tarafından öldüresiye dövülen Saime Akkurt’un akrabası anlattı

Saime Akkurt’un yakın akrabası olan E.E., 11 çocuk annesi kadının 20 yıldır eşinden şiddet gördüğünü ifade ederek, "Şu an kadını kurtardığımız için tüm çevremiz, eşi ve akrabaları tarafından tehdit ediliyor” dedi.
Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Taşköy’de yaşayan 11 çocuk annesi Saime Akkurt, eşi tarafından öldüresiye dövülerek darp edildiği iddiasıyla bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Eşi Medeni Akkurt doktorlara merdivenlerden düştüğünü söylemişti. Doktorların yaptığı inceleme sonrasına dayak yediği tespit edilen Akkurt, Midyat Devlet Hastanesinin ardından Mardin ve Diyarbakır’daki hastanelerde verdiği yaşam mücadelesini 25 gün sonra kazanarak yeniden Midyat Devlet Hastanesine getirildi. Bugün taburcu edilen Saime Akkurt’un yakın akrabası E.E., 11 çocuk annesi Akkurt’un eşinin hala serbest dolaştığını ve yeni bir Emine Bulut cinayeti yaşamak istemediklerini söyledi. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akkurt sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Saime Akkurt 25 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazanarak hastaneden eşinin yakın akrabaları tarafından taburcu edildi.

"İkinci Emine Bulut olmasın"
Yaşanan olaylarla ilgili konuşan E.E. Saime Akkurt’u eşi Medeni Akkurt ve yakın akrabalarından kurtardıkları gerekçesi ile tehdit aldıklarını ifade etti. E.E., "20 seneden beri ilk günden itibaren şiddet görüyor. Rahmetli annesine söylüyor. Annesinin elinden bir şey gelmiyor babasına söylüyor babası ’Eşindir sever de döver de’ diyor. Severek evlendi eşi ile. 11 çocuğu var en büyüğü 18 yaşında en küçüğü 6 aylıktır. Ben kadını görünce erkekliğimden utandım” dedi.
E.E. kadının kocası tarafından bütün köye deli olduğunu yayıldığını ifade ederek, “Kadın olay günü namazlık üstünde kocasına yalvarıyor. Kadını çocukları önünde dövüyor sonra çocukları dışarı çıkarıyor kafasına vura vura bırakıyor. Tek amacı onu öldürmek. Kadını odaya istiyor 5-6 saat odaya kilitliyor ve kadının kocası çocuklarına anneniz sizinle şakalaşıyor diyor. Kasten uyuyor şakası yapıyor diyor. Sonradan kadının komşuları kadını Midyat Devlet Hastanesine götürüyor. Kadın, Mardin’e sevk edildi. 25 gün yoğun bakımda kaldı. Diyarbakır Tıp Fakültesine yönlendiriyor. Diyarbakır’da eşi doktorlara eşimin ailesi beni ve eşimi öldürecek diye ifade veriyor. Gizliden hastaneden çıkarıyor Midyat’a götürüyor. Kimsenin haberi yok. İkinci Emine Bulut olmasın dedim. Sağ olsun amca çocukları ona sahip çıktı. Bizim uğraşımız boşa gidiyor adam dışarı da ve etrafı tehdit ediyor” dedi.

Kocası tarafından öldüresiye dövülen Saime Akkurt’un akrabası anlattı

Kocası tarafından öldüresiye dövülen Saime Akkurt’un akrabası anlattı

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Hastaneden suçlu kaçırma operasyonunda 7 gözaltıHastaneden suçlu kaçırma operasyonunda 7 gözaltı
Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyedeCezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.