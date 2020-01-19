Kocası tarafından öldürülen çiçekçinin tezgahı sahipsiz kaldı

"NEDEN BU KADAR AZ CEZALAR VERİLİYOR"

Çiçek tezgahının bulunduğu yere gelen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Nurşen İnal, "Biz Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak buradayız arkadaşlarla. Maalesef iki kadın arkadaşımız erkek şiddetiyle cinayete kurban gittiler. Üzüntülüyüz. Günün ortasında cezaevinden çıkan ve büyük suçlarla içeride olmasına rağmen. Devamlı şiddete uğrayan bir kadın arkadaşımız, annesiyle birlikte adamın annesi bu arada kayınvalidesi kadının, burada kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüler. Bunun hem üzüntüsünü paylaşmak, hem de bu kadın cinayetlerini durdurmak için, haykırmak için buradayız. Bunun mücadelesini biz platform olarak her zaman veriyoruz. Bir kartona bir kadın arkadaşımız yazmış, bütün duygusuyla beraber. Şüpheliler yakalandı ama daha önce de bir çok olaydan yakalanmış adam zaten bu. Neden çıkartıldı, neden bu kadar az cezalar veriliyor. Etraftan aldığım esnaf bilgisine göre 2-3 aydır da zaten devamlı şiddete ve tacize uğruyor. En sonunda da geliyor kurşunlanarak öldürülüyor" dedi.

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