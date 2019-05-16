Kocası tarafından öldürülen genç kadın için evinin önünde helallik alındı

Samsun’da kocası tarafından vurularak öldürülen genç kadın için evinin önünde helallik alındı.

Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Hilal Sokak’ta saat 06.45’te meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gökhan Erçin (31), boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşenur Erçin’i (30) silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesleri üzerine çiftin bulunduğu daireye gelen yakınları, genç çifti kanlar içinde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri çiftin olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Genç çiftin cenazeleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayşegül Erçin’in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından baba evinin önüne getirildi. Genç kadının cenazesi cenaze aracından indirilmeden helallik alındı ve dua yapıldı. Yapılan duanın ardından Ayşegül Erçin’in cenazesi toprağa verilmek üzere Kavak ilçesinin Emirli Mahallesi’nde götürüldü.

Gökhan Erçin’in otopsi işlemleri tamamlanmasına rağmen cenazesinin alması için Muğla’nın Bodrum ilçesinden yola çıkan babasının beklendiği öğrenildi.