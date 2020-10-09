HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocası tarafından öldürülen genç kadının cenazesinde yürek yakan feryatlar

Kocası tarafından öldürülen genç kadının cenazesinde yürek yakan feryatlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 15:13 | Son Güncelleme

Boşanmak üzere gittiği İzmir’de eşi Rahman Yalçınsoy tarafından bıçaklanarak öldürülen Bihter Yalçınsoy’un cenazesi Eskişehir’de kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Boşanmak üzere gittiği İzmir’de eşi Rahman Yalçınsoy tarafından bıçaklanarak öldürülen Bihter Yalçınsoy’un cenazesi Eskişehir’de kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi genç kadının anne ve teyzesinin feryadı yürekleri dağladı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana gelmişti. İddialara göre 1,5 aydır annesiyle birlikte Eskişehir’de yaşayan Bihter Yalçınsoy (31) boşanma davası için İzmir’e gitti. Burada konuşmak için genç kadının yaşadığı eve giden Rahman Yalçınsoy (36) ret cevabı aldı. Bunun üzerine çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy, yanında getirdiği bıçakla Bihter Yalçınsoy’u 3 yerinden bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Rahman Yalçınsoy ise olay yerinden kaçtı.
Genç kadını kanlar içerisinde gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralı kadını ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Çiğli Eğitim ve Bölge Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Bihter Yalçınsoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yalçınsoy’un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Annenin feryadı yürekleri dağladı
İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme sonrası, Bihter Yalçınsoy’un cenazesi Eskişehir’e gönderildi. Burada kılınacak cenaze namazı için cenaze Büyükdere Mahallesi’ndeki Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezine getirildi. Hayatını kaybeden genç kadının ailesi ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Anne Gülay Yılmaz, "Bu son olsun artık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

“Kapıyı açınca direkt kalbine bıçak saplamış”
Bihter Yalçınsoy’un kuzeni Dilay Yavaş, katil kocanın defalarca aradığını söyleyerek, “Çok seviyorum, tekrar barışalım diye defalarca aradı, mesajlar attı. Bihter numarasını değiştirdi, sonra anlaşmalı boşanmaya ikna etti. Gitme dedik, vekalet ver, yapma dedik ama maalesef dinlemedi. Bir şey yapmaz, gideceğim, koruma kararı çıkarttıracağım dedi. Anlaşmalı bir şekilde boşanacağım dedi. Biliyorduk, aklımıza gelen başımıza geldi. Kapıyı açınca direkt kalbine bıçak saplamış. Kasıtlı, bilerek, planlayarak ve isteyerek öldürdü. Defalarca ayrılmak istedi. 1,5 aydır annesiyle birlikte Eskişehir’de kalıyordu. Dava için İzmir’e gitti. Dün saat 13.00’da davası vardı” ifadelerini kullandı.

Teyze: “Yaktım bizi yavrum yaktın”
Öğle namazı sonrası kültür merkezinin avlusuna getirilen Yalçınsoy’un tabutuna anne ve teyzesi sarıldı. Gözyaşları içindeki teyze, “Yaktım bizi yavrum yaktın” diyerek genç kadının tabutunun üzerine kapanırken, anne Gülay Yılmaz ise “Yavrum, bu son olsun artık bitsin” diyerek yürekleri dağladı. Ardından alınan helallik sonrası kılınan cenaze namazı akabinde merhumenin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Asri Mezarlığına götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
62 madencide koronavirüs tespit edildi62 madencide koronavirüs tespit edildi
29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
1/
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Taksim'de gece yarısı operasyonu! İBB ekipleri tezgahları topladı
Ter: Taksim... Bir gecede hepsi toplandı
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil açıkladı! 62 madencide koronavirüs tespit edildi
62 madencide koronavirüs tespit edildi
Ağzında emzik olan 2 yaşındaki torununun eline silah verip ateş ettirdi
'Yok artık' dedirten olay! Emzikli torununun eline silah verdi
İzmir'de yurt dışına geçmeye çalışan 130 sığınmacı yakalandı
Bu tekneden 130 kişi çıktı
Bursa İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.