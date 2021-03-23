HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları arasında toprağa verildi

Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları arasında toprağa verildi

23.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi kadın, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi kadın, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. ‘Kasten öldürme’ öldürme suçundan tutuklanan katil kocanın emniyetteki ifadesinde ise, “Amacım eşimi vurmak değildi. H.B. isimli şahsın eşimden uzak durmasını sağlamak için onu vurmak istedim ama öldürmek istemedim” dedi.
Olay, pazar günü gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia Doğan isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia Doğan’ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia Doğan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Besat D. ‘Kastan öldürme’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözyaşları arasında aynı mezarlıkta toprağa verildi
Rabi Doğan’ın cenazesi bugün Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Talihsiz için kadın Kestel Hanönü Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Rabia Doğan’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Doğan’ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonra gözyaşları arasında aynı mezarlıkta toprağa verildi.

"Eşimi değil yanındakini vurmak istedim"
Diğer yandan Besat D.’nin emniyetteki verdiği ifade ortaya çıktı. Besat D. ifadesinde, “4 yıldır cezaevindeyim. İçerideyken Rabia’nın uyuşturucu kullandığını öğrendim. Cezaevinden izinli çıktığım sürede eşimin uyuşturucudan kurtarmak için uğraştım. Bir haftadır eşimle birlikte yaşıyorduk. Olay günü Kestel bölgesinde bulunan Rabia’nın akrabasına ziyarete gittik. Rabia burada huzursuzluk çıkardı bunun üzerine ben aracımla oradan ayrıldım. Rabia’nın jandarmaya gittiğini daha sonra öğrendim. Jandarma karakolunun önüne gittim. O sırada Rabia’yı onu uyuşturucuya alıştırdığını düşündüğüm H.B. ile motosiklete binerken gördüm. H.B. beni gördü ve sırıtarak baktı. Bunun üzerine sinirlenerek arkadan aracımla takip ettim. Benzinliğin önüne geldiğinde araçta bulunan silahı alarak H.B.’ye doğru ateş ettim. Motosikletin üzerinden ikisinin de düştüğünü gördüm. H.B. kaçmaya başladı. Ben de araçtan inerek H.B.’nin arkasından gittim. Bu sırada Rabia elimdeki tabancaya sarıldı ve gitmeme engel oldu. O sırada yaşanan arbedede silah birkaç el ateş aldı. Rabia yere düştü. Ben tekrar H.B.’nin peşinden gittim. Birkaç el daha ateş ettim. Daha sonra aracıma binerek olay yerinden ayrıldım. Amacım eşimi vurmak değildi. H.B. isimli şahsın eşimden uzak durmasını sağlamak için onu vurmak istedim ama öldürmek istemedim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Bakan Gül: Kadına yönelik şiddete asla tolerans tanıyamayızBakan Gül: Kadına yönelik şiddete asla tolerans tanıyamayız
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Ankara Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Bodrum'da çamur yağdı! Araç sahipleri oto yıkamacılara koştu

Bodrum'da çamur yağdı! Araç sahipleri oto yıkamacılara koştu

Bakan Gül: Kadına yönelik şiddete asla tolerans tanıyamayız

Bakan Gül: Kadına yönelik şiddete asla tolerans tanıyamayız

Kadir gecesi ne zaman? 2021 yılı Kadir gecesi tarihi belli oldu  

Kadir gecesi tarihi belli oldu  

Aşı sırası ne zaman gelecek? İşte Türkiye'de aşı sırasını hesaplayan site...

Aşı sırasını hesaplayan site

'En riskli il' Samsun'la ilgili flaş öneri: Kentle ilgili yeni kararlar verilmeli

'En riskli il' Samsun'la ilgili flaş öneri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.