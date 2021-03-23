Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları arasında toprağa verildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi kadın, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. ‘Kasten öldürme’ öldürme suçundan tutuklanan katil kocanın emniyetteki ifadesinde ise, “Amacım eşimi vurmak değildi. H.B. isimli şahsın eşimden uzak durmasını sağlamak için onu vurmak istedim ama öldürmek istemedim” dedi. Olay, pazar günü gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia Doğan isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia Doğan’ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia Doğan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Besat D. ‘Kastan öldürme’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözyaşları arasında aynı mezarlıkta toprağa verildi

Rabi Doğan’ın cenazesi bugün Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Talihsiz için kadın Kestel Hanönü Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Rabia Doğan’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Doğan’ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonra gözyaşları arasında aynı mezarlıkta toprağa verildi.

"Eşimi değil yanındakini vurmak istedim"

Diğer yandan Besat D.’nin emniyetteki verdiği ifade ortaya çıktı. Besat D. ifadesinde, “4 yıldır cezaevindeyim. İçerideyken Rabia’nın uyuşturucu kullandığını öğrendim. Cezaevinden izinli çıktığım sürede eşimin uyuşturucudan kurtarmak için uğraştım. Bir haftadır eşimle birlikte yaşıyorduk. Olay günü Kestel bölgesinde bulunan Rabia’nın akrabasına ziyarete gittik. Rabia burada huzursuzluk çıkardı bunun üzerine ben aracımla oradan ayrıldım. Rabia’nın jandarmaya gittiğini daha sonra öğrendim. Jandarma karakolunun önüne gittim. O sırada Rabia’yı onu uyuşturucuya alıştırdığını düşündüğüm H.B. ile motosiklete binerken gördüm. H.B. beni gördü ve sırıtarak baktı. Bunun üzerine sinirlenerek arkadan aracımla takip ettim. Benzinliğin önüne geldiğinde araçta bulunan silahı alarak H.B.’ye doğru ateş ettim. Motosikletin üzerinden ikisinin de düştüğünü gördüm. H.B. kaçmaya başladı. Ben de araçtan inerek H.B.’nin arkasından gittim. Bu sırada Rabia elimdeki tabancaya sarıldı ve gitmeme engel oldu. O sırada yaşanan arbedede silah birkaç el ateş aldı. Rabia yere düştü. Ben tekrar H.B.’nin peşinden gittim. Birkaç el daha ateş ettim. Daha sonra aracıma binerek olay yerinden ayrıldım. Amacım eşimi vurmak değildi. H.B. isimli şahsın eşimden uzak durmasını sağlamak için onu vurmak istedim ama öldürmek istemedim” dedi.

